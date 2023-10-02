Людство потрібно врятувати: Грету Тунберг і космонавта "помітили" на знімках із минулого

Світ чув багато гучних, а подекуди й скандальних історій про людей, які начебто змогли порушити часові кордони й опинитися в іншій епосі. Подібних розповідей і зараз доволі багато, але серед них є ті, про які говорять набагато частіше.

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Багато людей вважали, що подорожі в часі можливі тільки в кіно, але деякі фахівці стверджують, що вони математично реальні. Про це пише The Mirror.

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Провісники апокаліпсиса з майбутнього: як "мандрівники в часі" змінювали свідомість людей

Наведені нижче фотографії можуть змусити людей замислитися над тим, що подорожі в часі не тільки можливі, а й цілком звичайні. У це важко повірити тільки тому, що людині складно усвідомити, що це може бути реальністю. За даними NASA, подорожі в часі дійсно можливі, але не в тому вигляді, в якому цього очікують люди.

Уся справа в теорії відносності Ейнштейна — принципі, згідно з яким час і рух відносні один до одного. Теоретично можна викривити простір-час, але він має бути викривлений до повного кола. Математично подорожі в часі підтверджуються, але створити необхідні для цього умови вкрай складно.

Світ чув багато гучних, а подекуди й скандальних історій про людей, які начебто змогли порушити часові кордони й опинитися в іншій епосі. Подібних розповідей і зараз доволі багато, але серед них є ті, про які говорять набагато частіше.

Людство потрібно врятувати

Грета Тунберг — шведська екологічна активістка, яка здобула міжнародну популярність і визнання за просування думки про неминучу екзистенціальну кризу для людства внаслідок зміни клімату. Однак після того, як незвичайний знімок потрапив у соцмережі, багато людей поставили запитання. Чи могла Грета спробувати попередити населення Землі про загрозу зміни клімату ще на початку 1900 років?

Одна з найвідоміших зараз фотографій мандрівників у часі Фото: University of Washington Libraries

Мабуть, це одна з найвідоміших нині фотографій мандрівників у часі за всю історію. Між Гретою та дівчиною на знімку справді разюча схожість. Хіба що...

На стінах собору 16 століття помітили "астронавта"

Прихильники подорожей у часі помітили таємничого астронавта, вирізаного в стародавній церкві, що породило дикі теорії. Кафедральний собор Саламанки в Іспанії складається з двох церков, найстаріша з яких датується 12-13 століттями, а новішу було збудовано в 16 столітті.

Космонавта можна побачити, як він спирається на різьблене листя в скафандрі Фото: Daily Star

Космонавта можна побачити, як він спирається на різьблене листя в скафандрі, в шоломі та космічних черевиках, що підігріває теорії змови про те, що статуя може бути доказом існування подорожей у часі.

Але хоча загадковий космічний мандрівник може здивувати деяких людей, насправді цьому явищу є просте пояснення. Астронавт з'явився в стародавній будівлі зовсім недавно, його вирізали на її стінах під час реставраційних робіт 1992 року, коли художник Херонімо Гарсія вирішив додати кілька сучасних штрихів до будови, зокрема й космонавта.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".