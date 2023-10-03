Мужчина сообщил о теле в своей квартире: полицейские были удивлены результатами обыска

В полицию ночью поступил вызов о трупе. Правоохранители немедленно выехали по указанному адресу, но дальнейшего развития событий никто из них не ожидал.

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60-летний мужчина в Польше вызвал посреди ночи полицию в собственную квартиру. Он заявил, что обнаружил тело женщины. Деталями дела с неожиданным финалом поделились в местном медиа Onet.

В три часа ночи диспетчер полиции получил звонок от взрослого мужчины. Тот заявил, что у него "дома есть труп". Из-за нечеткого произношения собеседника запись переслушали и, убедившись в словах о вероятном убийстве, направили по указанному им адресу патруль.

"Такой тип сообщения нельзя было преуменьшать, полицейские выехали туда со срочным вмешательством", — рассказали в полиции.

Однако когда правоохранители прибыли на место предполагаемого преступления, им открыл мужчина, который "будто только что проснулся". Он не мог четко говорить и покачивался на ногах. Полицейские почувствовали, что от него пахло алкоголем.

Несмотря на неожиданную встречу с нетрезвым мужчиной работники полиции начали обыск, но никого ни живого, ни мертвого в квартире не обнаружили. Никакого тела женщины там не было.

Позже пьяный мужчина признался, что тело ему могло присниться. За звонок в полицию из-за плохого сна ему выписали штраф — в размере 500 злотых, то есть более 4 тысяч гривен.

Напомним, в США пьяный мужчина вызвал полицию на самого себя. Он пожаловался на нарушителя, из-за которого якобы едва не попал в аварию. Позже выяснилось, что он все перепутал.

Также в США женщина заказала бургер, но из-за неожиданной находки в нем была вынуждена вызвать полицию и ехать в больницу.