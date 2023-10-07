Женщина сыграла в азартную игру с Amazon и сэкономила средства (фото)

Стоимость всего, что она получила составляет 1875 долларов, что больше чем она потратила изначально.

Related video

Эшли Николз рассказала о том, как покупала большой поддон для возврата Amazon, чтобы проверить, сможет ли она получить прибыль. На YouTube-канале Hustle at Home Mom она сообщила подробности.

Женщина оплатила 630 долларов (примерно 518 фунтов стерлингов) на большой таинственный поддон от Amazon. Она рассказала, что специализируется на продаже одежды, но недавно решила сделать азартную ставку на поддоне Amazon, пытаясь "перевернуть" содержимое.

"Единственным описанием этого было то, что это возвращение Amazon и куча закрытых пакетов, будто я буквально не знаю, что там может быть", — сообщила Николз.

Важно

Женщина получила более 100 посылок от Amazon, которые никогда не заказывала (видео)

Впоследствии она с мужем открыла пакеты, чтобы узнать, что внутри, а затем оценивала стоимость каждого предмета. Первым они распаковали потолочный вентилятор, который, по их словам, должен стоить не менее 100 долларов. Они продолжают демонстрировать все остальное с поддона. Внутри было несколько довольно случайных предметов, в частности ходунки, кожаный коврик, пара ламп, чехол для дивана из четырех предметов, набор графинов для виски, два льдогенератора, и пляжный зонт.

Фото: скрин видео

Также были несколько предметов, которые они знают, что не смогут перепродать. Это невозможно, поскольку продукция использовалась, например подушки, на которых были волосы. Несколько предметов, в частности, имели очень высокую стоимость. Среди них — набор кастрюль и сковородок, который, по их оценкам, стоил бы половину того, что заплатила Эшли.

Супруги подсчитали, что стоимость всего, что они получили, составит 1875 долларов. Это намного больше, чем они заплатили изначально.

"Мы полностью вернули свои деньги. Я думаю, что это все стоит более 1000 долларов", — пояснила она.

Напомним, в сентябре на заднем дворе скупщиков нашли целый склад украденных товаров. Сотрудники полиции обнаружили товары, похищенные из магазинов Victoria's Secret, Amazon, CVS, Rite Aid и Ralphs, на общую сумму около 218 379 долларов.