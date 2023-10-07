Жінка зіграла в азартну гру з Amazon і заощадила кошти (фото)

Вартість усього, що вона отримала становить 1875 доларів, що більше ніж вона витратила спочатку.

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Ешлі Ніколз розповіла про те, як купувала великий піддон для повернення Amazon, щоб перевірити, чи зможе вона отримати прибуток. На YouTube-каналі Hustle at Home Mom вона повідомила подробиці.

Жінка оплатила 630 доларів (приблизно 518 фунтів стерлінгів) на великий таємничий піддон від Amazon. Вона розповіла, що спеціалізується на продажу одягу, але нещодавно вирішила зробити азартну ставку на піддоні Amazon, намагаючись "перевернути" вміст.

"Єдиним описом цього було те, що це повернення Amazon і купа закритих пакетів, ніби я буквально не знаю, що там може бути", — повідомила Ніколз.

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Згодом вона з чоловіком відкрила пакунки, щоб дізнатися, що всередині, а потім оцінювала вартість кожного предмета. Першим вони розпакували стельовий вентилятор, який, за їхніми словами, має коштувати щонайменше 100 доларів. Вони продовжують демонструвати все інше з піддона. Всередині було кілька досить випадкових предметів, зокрема ходунки, шкіряний килимок, пара ламп, чохол для дивана з чотирьох предметів, набір графинів для віскі, два льодогенератори, і пляжна парасолька.

Фото: скрін відео

Також були кілька предметів, які вони знають, що не зможуть перепродати. Це неможливо, оскільки продукція використовувалася, наприклад подушки, на яких було волосся. Кілька предметів, зокрема, мали дуже високу вартість. Серед них — набір каструль і сковорідок, який, за їхніми оцінками, коштував би половину того, що заплатила Ешлі.

Подружжя підрахувало, що вартість усього, що вони отримали, становитиме 1875 доларів. Це набагато більше, ніж вони заплатили спочатку.

"Ми повністю повернули свої гроші. Я думаю, що це все коштує щонайменше понад 1000 доларів", – пояснила вона.

Нагадаємо, у вересні на задньому дворі скупників знайшли цілий склад вкрадених товарів. Співробітники поліції виявили товари, викрадені з магазинів Victoria's Secret, Amazon, CVS, Rite Aid і Ralphs, на загальну суму близько 218 379 доларів.