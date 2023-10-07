Фермеры довольны: "озеро-зомби" вернулось к жизни после многолетней засухи (фото)

Ученые прогнозируют, что в США годы засухи будут чередоваться с экстремально влажными годами. Фермерам и всем остальным будет нужно придумать, как с этим справляться.

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В последние годы в штате Калифорния (США) все чаще наблюдаются экстремальные погодные условия, в регионе происходят разрушительные лесные пожары, а также сильные засухи и наводнения. Об этом пишет The Washington Post.

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Однако в диких колебаниях погоды в "Золотом штате" люди увидели и хорошие новости. В результате выпадения рекордного количества осадков и снега этой зимой некоторые "зомби-озера", пострадавшие от засухи, вернулись к жизни.

Озера Шаста и Оровилл, два крупнейших водохранилища штата, заполнены на 86%, согласно данным, собранным газетой Los Angeles Times. Это значительно больше, чем в конце прошлого года, когда они были заполнены всего на 35%. Если эти цифры не достаточно шокируют, то фотографии показывают ситуацию куда лучше. На снимке ниже показано озеро Оровилл в сентябре 2021 года, видно, что оно превратилось в сухую долину.

Озеро Оровилл в сентябре 2021 года Фото: ABC News

На кадрах, сделанных с того же места в апреле 2023 года, можно увидеть водоем. Разница между двумя снимками настолько разительна, что с трудом можно заметить, что это одно и то же место, если бы не мост, который присутствует на обеих фотографий.

Озеро Оровилл в апреле 2023 года Фото: ABC News

Аналогичные снимки есть и с озером Шаста, и разница между ними столь же разительна.

"Это было дико. Сумасшедший год. Мы забыли, что в ноябре и декабре все выглядело как очередная засуха. Мы все готовились к этому и планировали наши действия именно на этот случай", — рассказал журналистам фермер из округа Фресно Дэвид "Мас" Масумото.

Вместо этого фермеры получили возможность использовать каналы и оросительные канавы для водоснабжения. Теперь они могут не выкачивать грунтовые воды, ведь это приводит к дальнейшему истощению ресурсов.

По мнению ученых, именно такие перепады будут формировать климат в Калифорнии. Годы засухи будут чередоваться с экстремально влажными годами, как в 2023 году. Одна из главных задач штата сейчас — понять, как улавливать максимальное количество дождевой воды, когда наступят влажные сезоны.

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