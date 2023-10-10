Рецепт катастрофы: жена фермера случайно скормила буйволу золотое колье (видео)

Для извлечения украшения потребовалось хирургическое вмешательство. На следующий день животному была проведена двухчасовая операция, в ходе которой ему пришлось наложить 60-65 швов.

Related video

В Индии жена фермера случайно скормила золотое ожерелье стоимостью 150 тысяч рупий (347 тысяч гривен) буйволу. Об этом пишет The Indian Express.

Важно

"Не могла с ними справиться": женщину арестовали за то, что она бросила 9 собак в поле

Неприятный инцидент произошел 27 сентября на соевой ферме в деревне Сарси, штат Махараштра. Гита, супруга фермера, занималась очисткой сои, которую ранее ей дал муж и оставила отходы в миске. Чуть позже она планировала покормить буйвола, проживающего их семье, этими остатками. После трудового дня женщина решила принять ванну, она сняла с себя золотое ожерелье "мангала-сутра", подаренное мужем в соответствии с индуистским обычаем на свадьбе, и положила его на край той самой миски с соевой шелухой.

На следующий день женщина высыпала остатки сои быку, позабыв, что в миске находилось ее ценное украшение. После осознания произошедшего Гита сразу обратилась к ветеринарам. С использованием металлоискателя им удалось подтвердить нахождение ожерелья в желудке животного.

Для извлечения украшения потребовалось хирургическое вмешательство. Доктор Баласахеб Кондане, сотрудник отдела здравоохранения города Вашим, сообщил, что на следующий день буйволу была проведена двухчасовая операция, в ходе которой ему пришлось наложить 60-65 швов.

Украшение все же удалось достать и в настоящее время животное находится под наблюдением специалистов, восстанавливаясь после этого инцидента.

"Мы просим людей быть внимательными при скармливании корма животным и следить за тем, чтобы в нем не было ничего постороннего", — добавил доктор.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина катался по городу с огромным быком внутри. Зрелище напугало автомобилистов. Люди боялись, что подобный способ перевозки может быть опасен для участников дорожного движения.

Также стало известно, что в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски. Животное успело трижды проплыть от берега к кораблю туристов, которые оставили свои вещи без присмотра. Многих пользователей соцсетей позабавила сообразительность собаки.