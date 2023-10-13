Мужчина зафиксировал "призрака" в нескольких сантиметрах от своей сестры (фото)

Поскольку дом расположен напротив кладбища, местные жители убеждены, что в здании действительно живут призраки.

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Брат молодой женщины зафиксировал фигуру, которая появилась позади от нее в доме в Гранадеро-Байгорриа близ Росарио (Аргентина). Об этом сообщает Mirror.

Он отметил, что видел призрака, когда сестра исполняла мелодичную песню. Мужчина записывал, как она поет, когда они были вместе дома, но через несколько секунд в видео видно непонятное движение, которое появляется справа от молодой женщины позади нее.

Братья и сестры увидели жуткого "призрака" только тогда, когда пересмотрели видео. Поскольку дом расположен напротив кладбища, местные жители убеждены, что в здании действительно живут призраки или потаенные духи.

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Одна из местных женщин по имени Лаура рассказала, что люди зря смеются, поскольку в ее доме видели подобные движения. У соседки однажды утром они как будто опрокинули все чашки на полке.

"Это, какая-то потерянная душа с кладбища", — объяснила она.

Один из мужчин сказал, что такое происходит довольно часто. В то же время он усомнился в реальности видео, поскольку качество изображения очень низкое.

Фото: Mirror

Напомним, 12 октября собачья камера в Англии зафиксировала жуткую фигуру в капюшоне. Дом в графстве Ланкашир был построен в 1888 году, новые жильцы уже выяснили, кто здесь жил раньше, и кто, возможно, не очень рад их переезду. Женщина рассказала, что была напугана, когда на прошлой неделе, ухаживая за черным лабрадором Киви своей сестры, заметила на видеозаписи "странного" человека на заднем плане. При этом собака убегала из комнаты.