"Годами ела": девушка узнала, из чего на самом деле готовят кисло-сладкий соус в McDonald's

Любители еды McDonald's были ошеломлены, узнав, что на самом деле входит в состав их культового кисло-сладкого соуса, а некоторые заявили, что эта новость "потрясла их до глубины души".

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Внимание людей, которые часто посещают McDonald's привлекла новость о кисло-сладком соусе. Публикация Эван-Мэй Гиллотт об том, какие ингредиенты используются в приготовлении соуса, стала вирусной в сети, сообщает Mirror.

Девушка рассказала, что кисло-сладкий соус на самом деле содержит фрукты, что сбило ее с толку, поскольку она никогда раньше не ассоциировала соус с фруктами. Более того, для приготовления острой приправы использовался фрукт, который женщина назвала "худшим фруктом, который когда-либо существовал".

Ее публикация в TikTok набрала более 242 000 просмотров и 13 000 лайков. Эван-Мэй спросила своих подписчиков: "Я единственная, кто до сегодняшнего дня не знал, из каких фруктов оно сделано?"

В ролике она рассказала, что фруктовый ингредиент на самом деле абрикос, а не ананас или манго, как некоторые ошибочно думали. Такое сообщение оставило многих ее подписчиков в состоянии полного изумления. Один человек ахнул: "Я был на 100% уверен, что это ананас, может быть, потому что его кладут в маленькие формочки, когда покупаешь у китайцев".

Другой написал: "Я так уверенно думал "манго". Я понятия не имел, что это вообще фрукт. Я ем его и никогда бы так не подумал", а третий заявил: "Неудивительно, что он мне не нравится!".

Рассказывая о своем открытии, Эван-Мэй сказала, что она была "потрясена до глубины души", когда решила от скуки прочитать список ингредиентов. И выводы заставили ее усомниться в других приправах, поскольку она поняла, что существует очень много приправ, ингредиенты которых она не знает.

"Я годами ела кисло-сладкий соус из Макдональдса вместе со своими чипсами, мне очень понравилось… Я никогда об этом не задумывалась, но теперь меня интересуют всевозможные приправы… Оказывается, все удивлены так же, как и я. Еще я узнала, что в соусе "Карри" также используется абрикос".

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