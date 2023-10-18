"Роками їла": дівчина дізналася, з чого насправді готують кисло-солодкий соус у McDonald's

Любителі їжі McDonald's були приголомшені, дізнавшись, що насправді входить до складу їхнього культового кисло-солодкого соусу, а деякі заявили, що ця новина "вразила їх до глибини душі".

Related video

Увагу людей, які часто відвідують McDonald's, привернула новина про кисло-солодкий соус. Публікація Еван-Мей Гіллотт про те, які інгредієнти використовуються в приготуванні соусу, стала вірусною в мережі, повідомляє Mirror.

Дівчина розповіла, що кисло-солодкий соус насправді містить фрукти, що збило її з пантелику, оскільки вона ніколи раніше не асоціювала соус із фруктами. Ба більше, для приготування гострої приправи використовувався фрукт, який жінка назвала "найгіршим фруктом, який коли-небудь існував".

Її публікація в TikTok набрала понад 242 000 переглядів і 13 000 лайків. Еван-Мей запитала своїх підписників: "Я єдина, хто до сьогодні не знав, з яких фруктів воно зроблене?"

У ролику вона розповіла, що фруктовий інгредієнт насправді абрикос, а не ананас чи манго, як дехто помилково думав. Таке повідомлення залишило багатьох її підписників у стані повного здивування. Один чоловік ахнув: "Я був на 100% впевнений, що це ананас, можливо, тому що його кладуть у маленькі формочки, коли купуєш у китайців".

Інший написав: "Я так упевнено думав "манго". Я й гадки не мав, що це взагалі фрукт. Я їм його і ніколи б так не подумав", а третій заявив: "Не дивно, що він мені не подобається!".

Розповідаючи про своє відкриття, Еван-Мей сказала, що вона була "вражена до глибини душі", коли вирішила від нудьги прочитати список інгредієнтів. І висновки змусили її засумніватися в інших приправах, оскільки вона зрозуміла, що існує дуже багато приправ, інгредієнти яких вона не знає.

"Я роками їла кисло-солодкий соус із Макдональдса разом зі своїми чіпсами, мені дуже сподобалося... Я ніколи про це не замислювалася, але тепер мене цікавлять усілякі приправи... Виявляється, всі здивовані так само, як і я. Ще я дізналася, що в соусі "Каррі" також використовується абрикос".

13 жовтня повідомлялося, що в ресторані подають їжу з соусом із банки, яку не мили 90 років. Традиція додавати соус до страв, не очищаючи горщик, дотримувалася трьома поколіннями з 1933 року, і нинішній господар упевнений, що це сприяло успіху сімейного бізнесу.