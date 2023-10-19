В Испании попробовали 4-дневную рабочую неделю: чем закончился эксперимент

Комиссия обнаружила, что новый график работы положительно повлиял на здоровье людей, они стали меньше уставать, стали более счастливыми и довольными.

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В Испании в городе Валенсия завершился месячный эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Пилотный проект показал как положительные, так и отрицательные результаты. Об этом пишет Reuters.

В Валенсии в целом проживают около 800 000 жителей. Проект затронул 360 000 рабочих.

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Пилотная программа показала, что 4-дневная рабочая неделя улучшила здоровье испанских рабочих. В частности, уменьшил уровень их стресса, дал им возможность проводить больше времени с детьми, а также в городе зафиксировали уменьшение выбросов топлива. Также работники начали активнее заниматься спортом на выходных и больше есть здоровой пищи домашнего приготовления.

Комиссия экспертов по здравоохранению и социальным наукам обнаружила, что новый график работы положительно повлиял на здоровье людей, они стали меньше уставать, стали более счастливыми и довольными. Также они начали посвящать время хобби, заниматься фотографией и больше слушать музыку.

Комиссия обнаружила, что дети работников получили наибольшую пользу благодаря улучшенному балансу между работой и личной жизнью их родителей.

Среди негативных аспектов 4-дневного рабочего графика — курильщики начали больше курить, а те, кто любит алкоголь, стали больше выпивать.

Также отмечается, что сфера туризма тоже получила преимущества от длинных выходных, а вот розничные торговцы пожаловались на уменьшение продаж.

Напомним, что в Германии начали проект, который имеет целью определить полезность 4-дневной рабочей недели.

Ранее сообщалось, что Великобритания одна из первых испытала 4-дневную рабочую неделю. В исследовании приняли участие 61 компания и 2900 работников. После завершения проекта отметили, что не хотят возвращаться к 5-дневной рабочей неделе.