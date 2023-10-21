"Деревня призраков": названо самое жуткое место в Великобритании (фоторепортаж)

Деревня Плакли в Кенте попала в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее количество привидений в одном населенном пункте.

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Деревня Плакли в графстве Кент является самым известным местом в Великобритании, где фиксируется большая паранормальная активность. Накануне Хэллоуина о привидениях Плакли рассказало издание Metro.

Деревня Плакли, которая, по слухам, является "самой посещаемой призраками" в Британии, находится менее чем в двух часах езды от Лондона.

В окне часовни иногда видят странный, "танцующий" Фото: Getty Images

Плакли в Кенте занимает третье место в европейском списке и первое место в Великобритании. Деревня, как говорят, полна духов и призраков — настолько, что ей был присвоен титул самой населенной привидениями деревни в стране в Книге рекордов Гиннеса.

Вид из окна старой церкви между Плакли и Литтл-Чарт в Кенте Фото: Getty Images Старая церковь в деревне Плакли в Кенте. Фото: Getty Images

Вот несколько "жутких историй" о деревне призраков:

В церкви Святого Николая в Плакли находится часовня Деринг, где захоронено много местных жителей. Свидетели утверждают, что периодически видят странный, "танцующий" свет в окне часовни, сопровождаемый стуком, доносящимся из семейного склепа. Утверждают, что в поместье Грейстоунов обитает призрак монаха, который бродит среди деревьев. Легенда гласит, что он умер из-за разбитого сердца после трагической смерти своей возлюбленной. Говорят, что его призрачную фигуру в коричневой мантии, плывущую за домом, в последний раз видел в 1989 году американский журналист. В Плакли также можно встретить призрак разбойника, который был убит возле старого дуба. Свидетели утверждают, что призрак снова и снова переживает свою смерть – его тело падает под деревом, а грудь пронзает большой меч. Еще одно жуткое место в деревне – "Кричащий лес", который подступает вплотную к домам. Лес известен таинственными громкими, внезапными криками, которых боятся даже птицы.

Пруд перед домом Oast Houses в маленькой деревне Плакли в графстве Кент. Фото: Getty Images

На первом месте в европейском списке мест, известных своими призраками, находится деревня Бран в Румынии. Эта трансильванская деревня послужила источником вдохновения для создания истории о графе Дракула, написанной Брэмом Стокером.

Говорят, что замок Бран является одним из самых посещаемых привидениями в мире и каждый год привлекает множество исследователей паранормальных явлений.

Второе место в списке занимает Триора в Италии, деревня, известная судами над ведьмами, проходившими в 1587-1589 годах.

По слухам, здесь можно встретить 12 привидений. Среди них призрак разбойника, призрачная карета с упряжкой лошадей, а также призрак утопленницы.

Напомним, дома с привидениями наконец-то получили научное объяснение. Объяснение исследователей на первый взгляд может показаться странным, однако на самом деле это вполне разумно.

Ранее Фокус рассказал историю жуткого замка, который заставляет посетителей бежать. Посетивший сотни "жутких мест" Тони Фергюсон включил замок Гврич в десятку самых призрачных зданий, в которых ему довелось побывать.