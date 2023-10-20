Виновно насекомое: рейс лоукоста из Амстердама задержали на 5 часов из-за укуса комара

Насекомые и звери подчас становятся не только причиной курьезных задержек рейса, но и опасных инцидентов во время полета.

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Пассажиры рейса авиакомпании EasyJet, следовавшего из аэропорта Схипхол в Амстердаме в британский Манчестер, были задержаны на пять часов после того, как пилота укусил комар. Об этом сообщает Mirror.

При этом самолет уже находился на взлетно-посадочной полосе, однако пилот потребовал, чтобы в салоне и кабине была проведена тщательная дезинфекция.

"Он сказал нам, что его укусил комар, и он хочет, чтобы весь самолет продезинфицировали, дабы подобный инцидент не повторился в небе", — вспоминает Рэйчел Грин, одна из пассажирок, которая оказалась ветеринарной медсестрой.

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Позже пассажирам сообщили, что рейс якобы задерживается по техническим причинам. При этом единственная компенсация, которую получили клиенты авиакомпании, был ваучер на питание на сумму 3,9 доллара.

"Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа — наш высший приоритет", — прокомментировали инцидент в EasyJet, отвечая на вопрос об инциденте.

Насекомые на борту самолета

Насекомые подчас становятся причиной неожиданных и курьезных случаев в работе экипажей самолетов.

Так, самолет авиакомпании Delta Air Lines застрял на взлетной полосе в межконтинентальном аэропорту имени Буша в Хьюстоне, штат Техас, на три часа после того, как рой пчел вцепился в одно из его крыльев.

В Великобритании семь самолетов British Airways, а один Virgin Atlantic были остановлены из-за ос и пчел. По этой же причине были задержаны рейсы на паре самолетов Vistara Airlines, которые были припаркованы в аэропорту Калькутты в Индии с разницей в 16 часов. На них также обосновался пчелиный рой. В обоих случаях это привело к задержке рейсов, а чтобы отогнать пчел, потребовались водяные шланги.

Огромный рой пчел обосновался на крыле самолета LATAM Airlines, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Сан-Паулу в Бразилии.

В Мексике рейс в международном аэропорту Гвадалахары также был задержан на два часа из-за роя комаров в салоне. Бортпроводники пытались избавиться от насекомых подручными средствами, но их попытки не приносили успеха. Комары улетели сами после того, как всех пассажиров вывели из самолета, а в салоне выключили свет.

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Напомним, Фокус писал, как 4 августа испуганных пассажиров рейса 123 "Иракских авиалиний" пришлось эвакуировать после того, как медведь, находившийся в отсеке для животных, вырвался из клетки.

Также Фокус сообщал, что огромный бурый медведь напал на группу туристов на Аляске.

Ранее Фокус рассказал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом, отказались от долгожданного полета.