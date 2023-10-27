Изводила соседей: "слишком гламурная" 60-летняя модель потеряла свой пляжный домик (фото)

Женщина была приговорена к условному тюремному заключению и крупному штрафу за нарушение судебного запрета после попытки отомстить своей бывшей соседке.

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В Великобритании 60-летнюю модель Мишель Спайсер выселили из пляжного домика за то, что она была "слишком гламурной". Позже женщина была оштрафована судом на 56 тысяч фунтов стерлингов за "кампанию мести". Об этом пишет Daily Star.

Британка была приговорена к условному тюремному заключению и крупному штрафу за нарушение судебного запрета после попытки отомстить своей бывшей соседке.

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После развода в 2020 году женщина заплатила 15 000 фунтов стерлингов за пляжную хижину в Горинг-бай-Си (Западный Суссекс), которую она назвала своим "русалочьим убежищем", но в 2021 году ее выселили. Она утверждает, что ее выгнали за то, что она "слишком гламурная".

Женщина вступила в конфликт с местными жителями, которые расценивали ее поведение, как антисоциальное. По их словам, она небрежно парковала свой автомобиль с открытым верхом и оставляла громко включенную музыку. С каждым днем настроение людей все больше портилось и одна соседка пожаловалась в городской совет, который в 2021 году выселил Спайсер.

Женщина купила домик в 2020 году после развода Фото: SWNS

За последние 25 лет она стала первым человеком, которого выгнали из пляжной хижины в этом районе. Британка утверждает, что соседи завидовали ей.

"Я думаю, что они завидуют мне, потому что я модель и очень гламурная, со спортивной машиной", — рассказывала она в 2021 году.

После этого Спайсер начала "кампанию мести" против женщины, которая в результате переехала в другой город и устроилась на новую работу. Бывшая соседка, имя которой не разглашается, была вынуждена надевать солнцезащитные очки и толстовку, когда ходила в магазин, чтобы ее не узнали. Адвокат женщины, Кейт Стрендж, заявила, что эти инциденты разрушили жизнь ее клиентки.

"Домогательства, на которые жаловалась истица, включали в себя словесные оскорбления, приставания, запугивания, фотографирование и запись истицы без ее согласия", — отметила она.

В 2021 суд выселил "гламурную модель" Фото: Champion News

На момент начала преследования Спайсер было запрещено находиться на набережной, однако он проигнорировал судебный запрет и продолжала приставать к неназванной женщине. Она признала ряд нарушений судебного запрета, в результате которых она разместила в Instagram "оскорбительный контент".

Ранее Фокус сообщал, что муж забыл про жену "в туалете" во время длительной поездки. У женщины не было с собой денег, а телефон находился в сумке в машине. Она решила идти пешком в надежде найти кого-нибудь, кто мог бы ей помочь. Пройдя почти 21 км, ей удалось найти полицейский участок.

Также стало известно, что женщина узнала страшную тайну мужа после получения наследства. Семейная пара планировала обзавестись собственным жильем, но у мужчины были другие планы на неожиданно полученные деньги.