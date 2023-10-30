Годами скрывала правду: женщина узнала, что подруга украла ее "потерянное" свадебное платье

Женщина вызвала дискуссию о границах дозволенного после того, как заявила, что нашла свое свадебное платье в гардеробе подруги. Изначально она говорила, что потеряла его.

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Женщина, которая решила не называть своего имени, рассказала о том, что ее подруга украла свадебное платье, после того как в течение многих лет утверждала, что потеряла его. Об этом она сообщила на популярном форуме Reddit.

По словам женщины, она обнаружила утерянное платье только после того, как ее попросили присмотреть за собаками подруги.

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Рассказав об этом на Reddit, женщина вызвала дискуссию о границах дозволенного после того, как заявила, что нашла свое свадебное платье в гардеробе подруги. Изначально ей доверили эту ценную вещь на время ремонта в доме.

По словам женщины, после того как она попросила подругу вернуть платье, она получила отговорки о том, что платье не может быть возвращено. И только после одного безобидного события правда была раскрыта.

"Это было платье нашей матери, и мы с сестрами всегда договаривались, что каждая из нас будет его носить. Я сказала подруге, что мне нужно его вернуть. Она сказала, что не может его найти. Я была в недоумении, как это вещь могла просто взять и исчезнуть? Она извинилась и предложила оплатить мне его стоимость, но я отказалась, потому что дело было не в деньгах. Платье было семейной ценностью, и мне было очень жаль, что моя сестра не сможет его надеть", — написала она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Женщина увидела потерянное платье, когда подруга попросила ее присмотреть за собаками и полить некоторые растения. Получив доступ в дом знакомой, она воспользовалась возможностью порыться в ее шкафу.

"Шкаф был очень захламлен, но в конце концов я нашла платье. Я вполне могу поверить, что она не заметила, где оно лежит, и она нисколько не лукавила. Коробка была спрятана за несколькими большими коробками с сезонной одеждой", — пояснила она.

Когда женщина нашла платье, она сказала, что связалась со своей подругой, чтобы сообщить ей радостную новость, но ее ответ показался ей странным.

"Я написала ей сообщение: "Я нашла платье", но вместо того, чтобы порадоваться за меня, она спросила, зачем я рылась в ее шкафу. Я ответила, что просто хотела перепроверить. Она сказала, что я не имею права рыться в ее вещах. Я сказала, что из-за беспорядка моя сестра почти не смогла надеть платье, о котором всегда мечтала. Моя подруга сказала мне, что я могла бы попросить ее поискать еще раз, но я отметила, что прошло два года, прежде чем она вообще начала искать", — добавила она.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

После этого женщина обратилась на Reddit, чтобы узнать мнение пользователей о странном инциденте. Большинство людей неоднозначно отнеслись к произошедшему.

"Она точно знала, где он находится. По какой-то причине она не хотела отдавать его вам. Молодец, что нашли! Так держать", — написал один из пользователей форума.

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