Роками приховувала правду: жінка дізналася, що подруга вкрала її "загублену" весільну сукню

Жінка викликала дискусію про межі дозволеного після того, як заявила, що знайшла свою весільну сукню в гардеробі подруги. Спочатку вона говорила, що загубила її.

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Жінка, яка вирішила не називати свого імені, розповіла про те, що її подруга вкрала весільну сукню, після того, як протягом багатьох років стверджувала, що загубила її. Про це вона повідомила на популярному форумі Reddit.

За словами жінки, вона виявила загублену сукню тільки після того, як її попросили доглянути за собаками подруги.

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Розповівши про це на Reddit, жінка викликала дискусію про межі дозволеного після того, як заявила, що знайшла свою весільну сукню в гардеробі подруги. Спочатку їй довірили цю цінну річ на час ремонту в будинку.

За словами жінки, після того, як вона попросила подругу повернути сукню, вона отримала відмовки про те, що сукня не може бути повернута. І тільки після однієї нешкідливої події правду було розкрито.

"Це була сукня нашої матері, і ми з сестрами завжди домовлялися, що кожна з нас буде її носити. Я сказала подрузі, що мені потрібно її повернути. Вона сказала, що не може її знайти. Я була спантеличена, як ця річ могла просто взяти й зникнути? Вона просила вибачення і запропонувала оплатити мені її вартість, але я відмовилася, бо справа була не в грошах. Сукня була сімейною цінністю, і мені було дуже шкода, що моя сестра не зможе її вдягнути", — написала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Жінка побачила загублену сукню, коли подруга попросила її доглянути за собаками та полити деякі рослини. Отримавши доступ до будинку знайомої, вона скористалася можливістю поритися в її шафі.

"Шафа була дуже захаращена, але врешті-решт я знайшла сукню. Я цілком можу повірити, що вона не помітила, де вона лежить, і вона анітрохи не лукавила. Коробка була захована за кількома великими коробками із сезонним одягом", — пояснила вона.

Коли жінка знайшла сукню, вона сказала, що зв'язалася зі своєю подругою, щоб повідомити їй радісну новину, але її відповідь здалася їй дивною.

"Я написала їй повідомлення: "Я знайшла сукню", але замість того, щоб порадіти за мене, вона запитала, навіщо я нишпорила в її шафі. Я відповіла, що просто хотіла перевірити ще раз. Вона сказала, що я не маю права ритися в її речах. Я сказала, що через безлад моя сестра майже не змогла вдягнути сукню, про яку завжди мріяла. Моя подруга сказала мені, що я могла б попросити її пошукати ще раз, але я зазначила, що минуло два роки, перш ніж вона взагалі почала шукати", — додала вона.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Після цього жінка звернулася на Reddit, щоб дізнатися думку користувачів про дивний інцидент. Більшість людей неоднозначно поставилися до події.

"Вона точно знала, де він знаходиться. З якоїсь причини вона не хотіла віддавати його вам. Молодець, що знайшли! Так тримати", — написав один із користувачів форуму.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара "влаштувала" незвичайне весілля на звалищі. Айріс Хсуе, активістка Greenpeace, та її наречений влаштували свою "екологічно чисту весільну церемонію" в січні та попросили своїх гостей принести з собою контейнери для збору залишків їжі.

Також стало відомо, що жінка дізналася страшну таємницю чоловіка після отримання спадщини. Сімейна пара планувала придбати власне житло, але в чоловіка були інші плани на несподівано отримані гроші.