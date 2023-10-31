Самый татуированный человек в мире показал снимки до и после модификации (фото)

Марсело Де Соуза Рибейро потратил 34 тысячи евро на 1500 татуировок — и стал похож на "инопланетного дьявола". Указательный палец удалил и разделил руку пополам, "лишние" мышцы и кожу тоже вырезали, чтобы получившаяся в итоге конечность была как у пришельца.

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Бразильский тату-художник Марсело "B-Boy" Де Соуза Рибейро сделал свою последнюю татуировку с застежкой-молнией. В общей сложности он потратил на модификацию тела 30 000 фунтов стерлингов (34 000 евро). Об этом сообщает The Mirror.

Его называют самым модифицированным человеком в мире, а новая татуировка на молнии имитирует "костюм человеческого тела".

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Марсело "B-Boy" Де Соуза Рибейро — фото до модификаций

Де Соуза Рибейро известен ярким внешним обликом: среди прочего металлическими зубами-клыками, подкожными имплантатами и раздвоенным языком.

Самый татуированный человек сделал новое тату

Он говорит, что потратил примерно 34 000 евро, чтобы стать похожим на "инопланетного дьявола" и утверждает, что 98% его тела подверглись изменениям и теперь выглядит совершенно иначе, чем было прежде.

Самый татуированный человек сделал новое тату

Он удалил указательный палец и разделил руку пополам, "лишние" мышцы и кожа также были удалены, чтобы получившаяся в итоге конечность выглядела как рука пришельца. Недавно 41-летний мужчина показал новую татуировку — молнию, из-за которой он выглядит так, будто надел "костюм тела человека".

"Я хотел получить такой лук, будто рот открывается с помощью молнии. Искал ссылки о модификации тела во рту, но ничего не нашел. Сейчас это на левой стороне моего лица — думаю, то, что получилось в итоге, выглядит интересно", — отметил он.

Марсело, у которого более 1500 татуировок, отметил, что на новый рисунок ушло около девяти часов, а по шкале болевых ощущений он оценил ее в 7 из 10. Новый образ планируется завершить небольшим глубоким разрезом вдоль молнии, чтобы дополнить оптическую иллюзию расстегнутого "костюма человеческого тела".

Самый татуированный человек сделал новое тату

Марсело живет в штате Сан-Паулу, всякий раз, выходя на улицу, он привлекает к себе внимание.

Марсело Де Соуза Рибейро Марсело Де Соуза Рибейро

"Я доволен тем, что сделал <…> Людям всегда интересно узнать, настоящие ли татуировки. Фотографируют и снимают на видео. Я уже даже не ощущаю, что не хватает указательного пальца, а все изменения кажутся вполне естественными, будто с этим родился", — объяснил он.

Напомним, что Билли Айлиш показала новую татуировку на всю спину. Поклонники исполнительницы считают, что тату напоминает портал из сериала "Очень странные дела".

Также сообщалось, что в США появился робот-татуировщик, но стоимость услуг сравнительно высокая.