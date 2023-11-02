Больше не шутка: британка выиграла миллион фунтов после того, как разыграла мужа (фото)

Шарлотта Пирт использовала последние 1,50 фунта стерлингов на своем счете в онлайн-лото, чтобы принять участие в розыгрыше, и в итоге они купили дом своей мечты.

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33-летняя Шарлотта Пирт из Великобритании разыграла своего мужа Дэниела, заставив его поверить в то, что она выиграла 250 000 фунтов стерлингов, а спустя всего три недели сорвала джекпот по-настоящему. Женщина выиграла 1 млн фунтов стерлингов в лотерее EuroMillions. Об этом пишет The Mirror.

Британка сначала не обратила внимания на письмо от Национальной лотереи, решив, что это просто сообщение о выигрыше в 3 фунта стерлингов, но оказалось, что сумма выигрыша была значительно больше.

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Шарлотта рассказала, как использовала свой выигрыш. Женщина начала свой бизнес, купила дом для семьи, в котором проводит больше времени со своим мужем Дэниелом и тремя детьми. Британка выиграла £1 млн в лотерее EuroMillions в 2018 году, вскоре после того как она разыграла мужа, заставив его поверить, что они выиграли джекпот в размере £250 000. Она позвонила ему и сказала, что у них совпали пять номеров, ему потребовалось доказательство в виде снимка экрана. В ролике она говорит:

"Мне пришло электронное письмо о том, что я выиграла три фунта, и я оставила его. Я подумала, что просто зайду туда и проверю. Я не ожидала увидеть шесть нулей в конце. Такое нечасто встретишь. Я не могу в это поверить, думаю, я в шоке", — рассказывала тогда счастливая обладательница денежного приза.

Британка позвонила оператору лотереи, которая и подтвердила факт выигрыша.

"Я отчетливо помню это, я не могла перестать хихикать. Это были нервы в сочетании с неверием. За две недели до этого я настраивала Дэниела на то, что мы выиграли 250 000 фунтов стерлингов, поэтому звонить и официально заявлять о выигрыше 1 млн фунтов стерлингов было просто безумием", — рассказала Шарлотта спустя 5 лет.

За 3 недели до победы женщина разыграла мужа Фото: Sky News

Британка использовала последние 1,50 фунта стерлингов на своем счете в онлайн-лото, чтобы принять участие в розыгрыше, и в итоге они купили дом своей мечты.

Издание отмечает, что Дэниел по-прежнему работает плотником, а Шарлотта открыла свой собственный небольшой бизнес. Теперь у них два лабрадора, одного из которых зовут Милли, что означает "миллионер".

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.