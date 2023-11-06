В Великобритании рассерженный сосед портит автомобили за неправильную парковку (фото)

Жители одного из британских городов начали страдать от действий вандала, который обматывает транспортные средства клейкой пленкой и оставляет надписи на стеклах.

Related video

В Великобритании один из жителей начал обклеивать автомобили сообщениями различного содержания и клейкой пленкой. Вся причина в странном споре о парковке. Об этом сообщает издание Mirror.

Отмечается, что порой неправильная парковка может действительно вывести людей из равновесия. Чаще всего у домов есть специально отведенные места для этого, однако случается такое, что обычная дорога общего пользования превращает парковку в борьбу за свободное место.

Одна из жительниц оказалась втянута в эту баталию, когда ее автомобиль Fiat 500 был испорчен гневными посланиями. На другом автомобиле, который стоял рядом, она обнаружила клейкую пленку.

Сообщения бывают разного содержания, но их суть одна. В основном жители сталкивались со следующим текстом: "Запрещено парковаться у поваленного бордюра" и "Не зря же здесь висит знак парковки!".

На другом транспортном средстве, который и был обмотан специальной пленкой, осталась надпись "Машина обернута для защиты от повреждений при доставке. Спасибо". Это повергло в шок владельцев автомобилей в Британии.

В Великобритании произошел масштабный скандал из-за неправильной парковки (иллюстративное изображение) Фото: Mirror В Великобритании произошел масштабный скандал из-за неправильной парковки (иллюстративное изображение) Фото: Mirror

Отмечается, что это могут быть действия рассерженного местного жителя, который хотел проучить своих соседей. Он несколько раз предупреждал 28-летнюю мать двоих детей, чтобы она не оставляла свое транспортное средство у бордюра, а спустя неделю ее автомобиль был обтянут пленкой. На стеклах также появились выцарапанные надписи.

"Образовалась небольшая толпа. Я была напугана и шокирована. Я не ожидала, что такое может произойти. Я гуляла с двухлетним ребенком и бабушкой моего мужа, которой за 80 лет. Я вышла из машины и проверила, где я припарковалась, когда приехала. Она не загораживала никаких подъездных путей. То, что я сделала, не было незаконным. Парковка не была нарушена. Я живу в Стритли, рядом со школой, и люди паркуются плохо, но вы ожидаете, что люди будут там парковаться. Я обратилась в полицию", — рассказывает женщина.

Другая местная жительница поделилась, что испорчены были еще несколько автомобилей. Надписи легко вытирались, поэтому она выходила на улицу с тряпкой и ножницами, чтобы помочь пострадавшим.

Журналисты обратились за комментарием в полицию, где сотрудники рассказали о том, что им известно о вандализме в отношении автомобилей. Правоохранители призвали всех, кто располагает важной информацией, поделиться ею.

"Недавно автомобилистов предупредили, что оставление записок на автомобилях может привести к неприятностям с законом. У вас могут возникнуть проблемы, если написанное вами сообщение носит клеветнический характер и может нанести репутационный ущерб владельцу автомобиля. А если вы прикоснетесь к чужому автомобилю, то вас могут обвинить в повреждении транспортного средства", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 июля сообщалось, что пьяная женщина устроила потасовку в церкви из-за мест парковки для верующих. Хулиганка устроила переполох, прервав службу из-за заблокированной на стоянке машины. По словам очевидца, дьяк оказался на земле вместе со своим подносом, однако женщину это не остановило.