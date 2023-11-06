Три дня на привязи: защитники дикой природы спасли кита, который попал в ловушку (видео)

Когда сотрудники Национального парка Глейшер-Бей смогли оценить ситуацию с лодки, они обнаружили, что от пасти кита до его хвоста была намотана тяжелая рыболовная леска, которая заканчивалась клубком у хвоста.

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В США сотрудники службы охраны дикой природы успешно спасли горбатого кита, запутавшегося в паутине крабовой ловушки и находившегося под угрозой гибели. Об этом пишет NRP.

Пара жителей впервые заметила кита 10 октября у побережья Густавуса (Аляска). Этот регион, окруженный Национальным парком Глейшер-Бей, граничит с так называемым "Ледяным проливом" — популярным местом нагула горбатых китов в океане весной, летом и осенью.

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Однако этот кит не кормился. Он был зацепленным за двумя буями, издавал необычные звуки и не мог свободно двигаться.

"В некотором смысле кит был связан"

Когда сотрудники парка смогли оценить ситуацию с лодки, они обнаружили, что от пасти кита до его хвоста была намотана тяжелая рыболовная леска, которая заканчивалась клубком у хвоста.

"В некотором смысле кит был связан. Он был изогнут в С-образную позу. Веревка была настолько тугой, что он не мог плыть по прямой", — говорит Джанет Нейлсон, биолог-китолог из NPS.

Ее коллеги позвонили владельцам краболовных снастей, которые подтвердили, что пропала 300-фунтовая крабовая ловушка, а также 450 футов тяжелой лески. Вероятно, кит находился в путах около трех дней.

Вероятно, кит находился в путах около трех дней Фото: NMFS Scientific Research Permit No

По словам Нейлсон, горбатые киты запутываются чаще, чем это кажется людям.

"Как правило, киты довольно быстро освобождаются от снастей самостоятельно, просто вырываясь и энергично отряхиваясь. Но чем больше времени проходит, тем больше вероятность того, что кит запаникует, будет кататься и извиваться до тех пор, пока путы не станут более запутанными и все более опасными для жизни", — добавила она.

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К утру следующего дня NOAA собрала команду квалифицированных специалистов.

В результате удачного стечения обстоятельств нескольким спасателям удалось обнаружить кита и его буи, прилетев из Джуно (Аляска). Животное успело пройти около мили от места, где его заметили накануне.

Нейлсон вместе с двумя другими спасателями находилась в небольшой лодке, а трое других наблюдали и давали советы с более крупного исследовательского судна, находившегося неподалеку. Еще один человек находился на берегу и управлял беспилотной камерой, обеспечивая обзор свернувшегося кита с высоты птичьего полета. Команда анализировала эти снимки с помощью специалистов, находящихся на Гавайях.

Спустя семь часов, когда уже начало смеркаться, команда перерезала последнюю веревку Фото: NMFS Scientific Research Permit No

Море было спокойным, а небо — солнечным, но прогноз на ближайшие дни предусматривал штормовые ветры, что еще больше усложняло задачу. Спустя семь часов, когда уже начало смеркаться, команда перерезала последнюю веревку — канат, обмотанный вокруг хвоста кита.

По словам Нейлсон, спасатели ликовали, но это был не совсем тот драматический момент, который можно себе представить.

"В социальных сетях можно встретить рассказы о том, что киты каким-то образом выражают благодарность экипажу, но это не совсем так" — сказала она.

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