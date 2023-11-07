Обустроил себе офис: мужчина полгода жил под лестницей торгового центра (видео)

В видеоролике, распространившемся по соцсетям, видно, как мужчина отдыхает в кресле, просматривая телефон, рядом со спальной палаткой внутри здания.

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Охранники одного из торговых центров Шанхая (Китай) недавно обнаружили молодого человека, который, как утверждается, уже более полугода жил под лестницей. Об этом пишет Oddity Central.

Торговые центры — места оживленные, поэтому уследить за каждым подозрительным человеком может быть непросто даже для самых внимательных охранников, но не заметить человека, живущего под лестницей непрерывно в течение полугода, само по себе несколько подозрительно. Одному молодому человеку удалось оставаться незамеченным более полугода и при этом жить вполне комфортно.

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Как следует из видеоролика, снятого компанией White Deer и получившего широкую огласку, безымянный молодой человек установил под лестницей здания спальную палатку, а также небольшой письменный стол и офисное кресло. Он заряжал свой ноутбук и мобильный телефон от электрических розеток торгового центра и при этом старался не привлекать к себе внимания.

По всей видимости, мужчина поселился там более полугода назад, но его быстро заметил охранник, который сначала хотел его выгнать. Однако после того, как он сказал ему, что живет под лестницей только потому, что ему нужно тихое и уединенное место для подготовки к вступительным экзаменам в колледж, молодому человеку разрешили остаться. Он пообещал, что уйдет сразу же после окончания учебы.

Тайное жилище мужчины Фото: скриншот/YouTube

Неизвестно, что случилось с охранником, который первоначально обнаружил его тайное жилище, но одно можно сказать точно — молодой человек продолжал жить в торговом центре до 30 октября, пока другой охранник не увидел его удивительно чистый и организованный "дом". В видеоролике, распространившемся по китайским соцсетям, видно, как мужчина, имя которого не разглашается, отдыхает в кресле, просматривая телефон, рядом со спальной палаткой.

Молодой человек был арестован, и записи с камер наблюдения подтвердили, что он жил в торговом центре в течение нескольких месяцев. Его история вызвала неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей: одни утверждали, что он не более чем "паразит", который мог нанести ущерб компаниям, работающим в торговом центре, или даже напасть на кого-нибудь, а другие восхваляли его умение оставаться незамеченным и экономить на аренде.

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