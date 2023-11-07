Облаштував собі офіс: чоловік пів року жив під сходами торгового центру (відео)

У відеоролику, що поширився соцмережами, видно, як чоловік відпочиває в кріслі, переглядаючи телефон, поруч зі спальним наметом усередині будівлі.

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Охоронці одного з торгових центрів Шанхаю (Китай) нещодавно виявили молодого чоловіка, який, як стверджується, вже понад пів року жив під сходами. Про це пише Oddity Central.

Торгові центри — місця жваві, тож встежити за кожною підозрілою людиною може бути непросто навіть для найуважніших охоронців, але не помітити людину, яка живе під сходами безперервно впродовж пів року, саме по собі дещо підозріло. Одній молодій людині вдалося залишатися непоміченою понад пів року і при цьому жити цілком комфортно.

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Як випливає з відеоролика, знятого компанією White Deer, який набув широкого розголосу, безіменний молодий чоловік встановив під сходами будівлі спальний намет, а також невеликий письмовий стіл і офісне крісло. Він заряджав свій ноутбук і мобільний телефон від електричних розеток торгового центру і при цьому намагався не привертати до себе уваги.

Судячи з усього, чоловік оселився там понад пів року тому, але його швидко помітив охоронець, який спочатку хотів його вигнати. Однак після того, як він сказав йому, що живе під сходами тільки тому, що йому потрібне тихе і відокремлене місце для підготовки до вступних іспитів до коледжу, молодій людині дозволили залишитися. Він пообіцяв, що піде відразу ж після закінчення навчання.

Таємне житло чоловіка Фото: скриншот/YouTube

Невідомо, що сталося з охоронцем, який спочатку виявив його таємне житло, але одне можна сказати точно — молодий чоловік продовжував жити в торговому центрі до 30 жовтня, поки інший охоронець не побачив його напрочуд чистий і організований "дім". У відеоролику, що поширився китайськими соцмережами, видно, як чоловік, ім'я якого не розголошують, відпочиває в кріслі, переглядаючи телефон, поруч зі спальним наметом.

Молодого чоловіка заарештували, і записи з камер спостереження підтвердили, що він жив у торговому центрі протягом кількох місяців. Його історія викликала неоднозначну реакцію користувачів соціальних мереж: одні стверджували, що він не більше ніж "паразит", який міг завдати шкоди компаніям, які працюють у торговельному центрі, або навіть напасти на когось, а інші вихваляли його вміння залишатися непоміченим і економити на оренді.

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