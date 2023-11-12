В ближайшее время: "путешественник во времени" рассказал о самых страшных катаклизмах

Эно Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.

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Самопровозглашенный "путешественник во времени из 2671 года" Эно Аларик предупредил, что в 2024 году может произойти несколько природных катастроф, утверждая, что этот год будет одним из худших в истории по количеству катастроф. Об этом он рассказал в своем новом ролике опубликованном в TikTok.

Загадочный пользователь TikTok, известный также под ником @theradianttimetraveller, набрал более 630 тысяч подписчиков, публикуя предупреждения о предполагаемых будущих событиях. Видео на канале мужчины быстро стают вирусными и набирают тысячи и миллионы просмотров. Ранее автор уже публиковал предупреждения о столкновении планет-близнецов с Землей, прилетах инопланетян и даже о начале третьей мировой войны.

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На этот раз мужчина рассказал, что самые страшные природные катаклизмы в мире произойдут в ближайшее время. Самопровозглашенный "путешественник во времени" опубликовал четыре предупреждения о якобы надвигающихся катастрофах. Среди них — цунами высотой 750 футов (228 метров) и торнадо шириной 17 миль (27 километров).

"Внимание! Я — путешественник во времени, это самые страшные природные катастрофы, которые произойдут в ближайшие 6 месяцев. В моем времени 2024 год считается худшим годом в истории с точки зрения природных катастроф", — подписал свой ролик Аларик.

Он предупреждает о том, что 17 февраля появится первый в истории торнадо с магнитудой f6. По его словам, его ширина составит 17 миль (27 километров), и он разрушит почти весь Хьюстон, штат Техас. Миллионы людей потеряют свои дома после этой катастрофы. Всего через месяц на средне-восточные районы США обрушится мощная пылевая буря. Сама буря продлится несколько месяцев.

"2 апреля 2024 года (11:06 утра): На разломе Сан-Андреас произойдет землетрясение магнитудой 9,8, получившее название "Большой Джон". В результате этого землетрясения Сан-Франциско, Лос-Анджелес и другие города оказываются в руинах. 2 апреля 2024 года (14:48): В результате "Большого Джона" на побережье Калифорнии обрушивается мега-цунами высотой 750 футов. Оно разрушит то, что осталось от уже разрушенных городов. Это самый разрушительный шторм за последние годы", — добавил "путешественник во времени".

Зрители в TikTok разделились во мнении относительно этого утверждения и принялись спорить в комментариях о том, может ли оно стать реальностью.

"Если это реально, как вы выжили?" — задал вопрос один из пользователей соцсети.

Ранее Фокус сообщал, что женщина нашла в доме потайную комнату, полную детских рисунков. Пользователи социальных сетей восприняли странную находку девушки с тревогой, заявив, что комната теряет свою невинность из-за того, что на стене написано "шалаш любви".

Также стало известно, что женщину напугал "призрак телезвезды" на семейной фотографии. Силуэт умершего в 1988 году валлийского актера появился на снимках Мелани Армстронг, которая фотографировалась возле реки вместе со своим мужем Адамом. Пара несколько раз возвращалась на то же место в поисках доказательств.