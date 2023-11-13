Найдут пришельцы: физик отправит свою ДНК на Луну, чтобы его могли клонировать (фото)

Британские СМИ отмечают, что идея Кеннета Ома может показаться необычной, но это не первая попытка человека сохранить частичку себя в космосе. Другие отправляли на орбиту кремированные останки, вместо того чтобы рассыпать их над популярными местами.

Related video

В США увлеченный инопланетянами 86-летний профессор физики Кеннет Ом разработал довольно необычный план отправки своей живой ДНК на Луну в надежде, что она будет найдена пришельцами. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина придумал причудливый способ жить после смерти, он думает, что его могут клонировать инопланетяне.

Важно

Напугало людей в соцсетях: на Google Maps заметили необычное существо с развевающимися руками

Американец хочет отправить живую ДНК на южный полюс Луны и надеется, что ее подберет какой-нибудь внеземной вид. Он планирует отправить образец в рамках предстоящей миссии американской космической компании Celestis.

Мужчина пошутил, что в будущем он хотел бы увидеть "межгалактический зоопарк с Кеном Омом в клетке" или "рой из тысяч восстановленных Кенов Омов, разбросанных по всей Вселенной". Однако он признал, что такая перспектива маловероятна.

Издание отмечает, что идея Ома может показаться необычной, но это не первая попытка человека сохранить частичку себя в космосе. Другие отправляли на орбиту кремированные останки, вместо того чтобы рассыпать их над популярными местами.

86-летний профессор физики Кеннет Ом Фото: New York Post

С 1994 года компания Celestis осуществила 17 мемориальных космических полетов, в результате которых в космос были отправлены останки таких известных людей, как создатель "Звездного пути" Джин Родденберри и физик Джерард О'Нил. Однако не только фанаты космоса или ученые записались на "посмертный полет" в Солнечную систему. Пожарный Дэниел Конлиск рассказал, что выбрал необычный способ захоронения в соответствии с пожеланиями своей жены, страдавшей от рака.

"Я хочу быть кремированной, и когда ты умрешь, я хочу, чтобы ты был кремирован, и я хочу, чтобы наш прах был смешан вместе и отправлен в космос", — говорила возлюбленная спасателя.

Официальная дата запуска следующей миссии Celestis — космического полета Tranquility Memorial — пока не назначена, а бронирование мест в настоящее время закрыто. По словам представителей компании, мемориальные капсулы с кремированными останками и ДНК останутся на поверхности Луны как вечная память об усопших. Стоимость погребения в космосе составляет около 2500 долларов США.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина купил круизный лайнер онлайн с бассейном и 85 каютами. Новый владелец судна планирует переоборудовать его в прибрежный музей. По его словам, стоимость реставрации обойдется примерно в 3 млн долларов. Он живет на корабле и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие.

Также стало известно, что книжный клуб на протяжении 28 лет читал один и тот же роман. Начиная с 1995 года на ежемесячные встречи в местной библиотеке приходило от 10 до 30 человек. Вначале они читали по две страницы в месяц, но со временем их количество сократилось до одной страницы из-за обсуждений.