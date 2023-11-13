Знайдуть прибульці: фізик відправить свою ДНК на Місяць, щоб його могли клонувати (фото)

Британські ЗМІ зазначають, що ідея Кеннета Ома може здатися незвичайною, але це не перша спроба людини зберегти частинку себе в космосі. Інші відправляли на орбіту кремовані останки, замість того щоб розсипати їх над популярними місцями.

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У США захоплений інопланетянами 86-річний професор фізики Кеннет Ом розробив доволі незвичний план відправки своєї живої ДНК на Місяць у надії, що її знайдуть прибульці. Про це пише Daily Star.

Чоловік придумав химерний спосіб жити після смерті, він думає, що його можуть клонувати інопланетяни.

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Американець хоче відправити живу ДНК на південний полюс Місяця і сподівається, що її підбере який-небудь позаземний вид. Він планує відправити зразок у рамках майбутньої місії американської космічної компанії Celestis.

Чоловік пожартував, що в майбутньому він хотів би побачити "міжгалактичний зоопарк із Кеном Омом у клітці" або "рій із тисяч відновлених Кенів Омів, розкиданих по всьому Всесвіту". Однак він визнав, що така перспектива малоймовірна.

Видання зазначає, що ідея Ома може здатися незвичайною, але це не перша спроба людини зберегти частинку себе в космосі. Інші відправляли на орбіту кремовані останки, замість того щоб розсипати їх над популярними місцями.

86-річний професор фізики Кеннет Ом Фото: New York Post

З 1994 року компанія Celestis здійснила 17 меморіальних космічних польотів, унаслідок яких у космос відправили останки таких відомих людей, як творець "Зоряного шляху" Джин Родденберрі та фізик Джерард О'Ніл. Однак не тільки фанати космосу або вчені записалися на "посмертний політ" до Сонячної системи. Пожежник Деніел Конліск розповів, що обрав незвичний спосіб поховання відповідно до побажань своєї дружини, яка страждала від раку.

"Я хочу бути кремованою, і коли ти помреш, я хочу, щоб ти був кремований, і я хочу, щоб наш прах змішали разом і відправили в космос", — говорила кохана рятувальника.

Офіційної дати запуску наступної місії Celestis — космічного польоту Tranquility Memorial — поки не призначено, а бронювання місць наразі закрито. За словами представників компанії, меморіальні капсули з кремованими останками та ДНК залишаться на поверхні Місяця як вічна пам'ять про покійних. Вартість поховання в космосі становить близько 2500 доларів США.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік купив круїзний лайнер онлайн з басейном і 85 каютами. Новий власник судна планує переобладнати його в прибережний музей. За його словами, вартість реставрації обійдеться приблизно в 3 млн доларів. Він живе на кораблі та докладає всіх зусиль, щоб повернути йому колишню пишність.

Також стало відомо, що книжковий клуб протягом 28 років читав один і той самий роман. Починаючи з 1995 року на щомісячні зустрічі в місцевій бібліотеці приходило від 10 до 30 осіб. Спочатку вони читали по дві сторінки на місяць, але з часом їхня кількість скоротилася до однієї сторінки через обговорення.