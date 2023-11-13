"Це ніколи не закінчиться": книжковий клуб протягом 28 років читав один і той самий роман

Починаючи з 1995 року на щомісячні зустрічі в місцевій бібліотеці приходило від 10 до 30 осіб. Спочатку вони читали по дві сторінки на місяць, але з часом їхня кількість скоротилася до однієї сторінки через обговорення.

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У США група людей із Веніса, штат Каліфорнія, почала читати важку книгу Джеймса Джойса 1995 року. До останньої сторінки вони дісталися в жовтні цього року. Про це пише The Guardian.

Протягом чверті століття Джеррі Фіалка, режисер експериментального кіно, веде книжковий клуб, присвячений тільки одній єдиній книзі. Це роман "Поминки по Фіннегану". На думку американця, це один із найскладніших творів в історії літератури.

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Починаючи з 1995 року на щомісячні зустрічі в місцевій бібліотеці приходило від 10 до 30 осіб. Спочатку вони читали по дві сторінки на місяць, але з часом їхня кількість скоротилася до однієї сторінки через обговорення. За такого темпу роботи група, яка зараз проводить зустрічі в режимі Zoom, досягла останньої сторінки в жовтні. На це в них пішло 28 років.

За словами Сема Слота, експерта з Джойса з Трініті-коледжу в Дубліні (Ірландія), цей термін "цілком може стати рекордним". Його власна щотижнева група з читання "Поминок", до якої входить близько дюжини людей, планує прочитати текст за 15 років.

На прочитання й обговорення роману пішло 28 років Фото: The Guardian

Каліфорнійська група читачів витратила на читання "Поминок по Фіннегану" більше часу, ніж Джойс витратив на їх написання. На експериментальний текст обсягом 628 сторінок в автора пішло 17 років, включно з чотирирічним періодом майже повної відсутності письменника. Експерт додав, що "Улісс" Джойса має репутацію важкого роману, але "Поминки за Фіннеганом" — це "зовсім інший рівень", де постійно точаться суперечки з таких основних питань, як місце і час дії роману, а також персонажі. Твір написаний у мішанині винайдених слів, каламбурів і алюзій, у ньому зустрічаються посилання приблизно на 80 різних мов.

Коли люди чують, що ви є членом книжкового клубу, який читає одну й ту саму книжку на кожній зустрічі, вони запитують: "Навіщо вам це потрібно?". Хоча це 628 сторінок речей, які виглядають як друкарські помилки, але в ній є певна провісна якість", — каже Брюс Вудсайд, 74-річний аніматор Disney на пенсії, який приєднався до групи читання Фіалки в 1990-х роках.

Починаючи з 1995 року на щомісячні зустрічі в місцевій бібліотеці приходило від 10 до 30 осіб Фото: The Guardian

Інший член клубу, 38-річний Пітер Квадріно, став частиною "команди" приблизно у 2008 або 2009 році. Він приїжджав на зустрічі витрачаючи три години на дорогу з Сан-Дієго.

"Якщо ви справді зацікавлені в "Поминках по Фіннегану", то доволі складно знайти людей, які говоритимуть про це з вами. Оскільки Джойс витратив 17 років свого життя на роботу над книгою, а потім помер невдовзі після її публікації, він так і не зміг її пояснити. Ми самі повинні розібратися в цьому і зрозуміти, чому він був так відданий цій книзі", — сказав Квадріно.

Видання зазначає, що сам Джойс, імовірно, був би радий почути про ці починання: одного разу він описав ідеального читача "Поминок по Фіннегану" як такого, що "страждає ідеальним безсонням".

"Вимога, яку я висуваю до свого читача, полягає в тому, що він повинен присвятити все своє життя читанню моїх творів", — говорив автор.

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