Життя на кораблі: чоловік купив круїзний лайнер онлайн із басейном і 85 каютами (фото)

Новий власник судна планує переобладнати його на прибережний музей. За його словами, вартість реставрації обійдеться приблизно в 3 млн доларів. Він живе на кораблі та докладає всіх зусиль, щоб повернути йому колишню пишність.

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У США Кріс Віллсон купив онлайн круїзний лайнер водотоннажністю 2496 тонн із відкритим басейном, їдальнею та 85 каютами. Про цю історію пише Daily Star.

Судно "Аврора" ("Aurora"), побудоване в Німеччині, на той час стояло на якорі в дельті Каліфорнії, і його тодішній власник дуже хотів його позбутися. Кріс кілька разів побачив оголошення, що спливає, перш ніж вирішив спробувати придбати корабель.

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Чоловік, який купив на сайті Craigslist цілий круїзний лайнер, тепер живе на ньому і докладає всіх зусиль, щоб повернути йому колишню пишність.

Кріс Віллсон помітив судно 2008 року і вирішив ризикнути й купити його. Воно потребувало серйозної реставрації. Колишній популярний океанський лайнер, визнаний одним із найрозкішніших суден 1950-х років, мав три палуби й мав у своєму розпорядженні 85 кают, їдальню і відкритий басейн.

Чоловік назвав судно "Аврора" ("Aurora") і разом із групою добровольців активно працює над проєктом "Реставрація Аврори", сподіваючись перетворити занедбаний корабель на музей, хоча наразі він і його кохана живуть на судні.

"Це класичний круїзний лайнер, якому знадобиться багато уваги, щоб привести його до ладу, і саме я буду цим займатися. Мене звуть Кріс Віллсон, і я взявся за проєкт усього свого життя, коли знайшов "Аврору". На ній сотні робіт, які необхідно виконати, і ми з хлопцями збираємося зробити їх як слід", — пояснив новий власник корабля.

Чоловік живе на кораблі і докладає всіх зусиль, щоб повернути йому колишню пишність Фото: CNN

Видання зазначає, що зазвичай, коли круїзні лайнери виводять з експлуатації, вони опиняються на гігантському цвинтарі покинутих суден, але завдяки американцю корабель був врятований від цієї долі в останній момент. Спочатку, переглядаючи сайт Craigslist, чоловік не ставив перед собою мету купити круїзне судно.

"Я ніби представив себе потенційним покупцем, хоча насправді не мав жодного інтересу до придбання лайнера. Це було, м'яко кажучи, трохи не по мені. Однак чим більше я вивчав судно, тим більше воно мене цікавило", — розповів він журналістам 2022 року.

За його оцінками, переобладнання корабля в прибережний музей може обійтися приблизно в 3 млн доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що близько 100 пасажирів круїзного лайнера отримали травми через шторм. На судно Spirit of Discovery обрушилися дев'яти метрові хвилі, шквальний вітер і сильний дощ. Умови були настільки важкими, що спрацювала автоматична система безпеки корабля.

Також стало відомо, що біля берегів Англії 382 роки лежить корабель зі скарбом в 1 млрд фунтів. Загадка судна Merchant Royal продовжує інтригувати як морських дослідників, так і простих людей. Велика частина скарбів залишається не знайденою.