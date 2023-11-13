Жизнь на корабле: мужчина купил круизный лайнер онлайн с бассейном и 85 каютами (фото)

Новый владелец судна планирует переоборудовать его в прибрежный музей. По его словам, стоимость реставрации обойтись примерно в 3 млн долларов. Он живет на корабле и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие.

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В США Крис Уиллсон купил онлайн круизный лайнер водоизмещением 2496 тонн с открытым бассейном, столовой и 85 каютами. Об этой истории пишет Daily Star.

Судно "Аврора" ("Aurora"), построенное в Германии, в то время стояло на якоре в дельте Калифорнии, и его тогдашний владелец очень хотел от него избавиться. Крис несколько раз увидел всплывающее объявление, прежде чем решил попробовать приобрести корабль.

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Мужчина, купивший на сайте Craigslist целый круизный лайнер, теперь живет на нем и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие.

Крис Уиллсон заметил судно в 2008 году и решил рискнуть и купить его. Оно нуждалось в серьезной реставрации. Бывший популярный океанский лайнер, признанный одним из самых роскошных судов 1950-х годов, имел три палубы и располагал 85 каютами, столовой и открытым бассейном.

Мужчина назвал судно "Аврора" ("Aurora") и вместе с группой добровольцев активно работает над проектом "Реставрация Авроры", надеясь превратить заброшенный корабль в музей, хотя в настоящее время он и его возлюбленная живут на судне.

"Это классический круизный лайнер, которому потребуется много внимания, чтобы привести его в порядок, и именно я буду этим заниматься. Меня зовут Крис Уиллсон, и я взялся за проект всей своей жизни, когда нашел "Аврору". На ней сотни работ, которые необходимо выполнить, и мы с ребятами собираемся сделать их как следует", — пояснил новый владелец корабля.

Мужчина живет на корабле и и прилагает все усилия, чтобы вернуть ему былое великолепие Фото: CNN

Издание отмечает, что обычно, когда круизные лайнеры выводят из эксплуатации, они оказываются на гигантском кладбище брошенных судов, но благодаря американцу корабль был спасен от этой участи в последний момент. Изначально, просматривая сайт Craigslist, мужчина не ставил перед собой цель купить круизное судно.

"Я как бы представил себя потенциальным покупателем, хотя на самом деле не имел никакого интереса к приобретению лайнера. Это было, мягко говоря, немного не по мне. Однако чем больше я изучал судно, тем больше оно меня интересовало", — рассказал он журналистам в 2022 году.

По его оценкам, переоборудование корабля в прибрежный музей может обойтись примерно в 3 млн долларов.

Ранее Фокус сообщал, что около 100 пассажиров круизного лайнера получили травмы из-за шторма. На судно Spirit of Discovery обрушились девяти метровые волны, шквальный ветер и сильный дождь. Условия были настолько тяжелыми, что сработала автоматическая система безопасности корабля.

Также стало известно, что у берегов Англии 382 года лежит корабль с кладом в 1 млрд фунтов. Загадка судна Merchant Royal продолжает интриговать как морских исследователей, так и простых людей. Большая часть сокровищ остается не найденной.