"Плюсик в карму": американка выиграла в лотерею после доброго поступка (фото)

По словам Брианы Миллс, сразу после того, как она узнала о своей победе в лотереи, на небе появилась радуга. Она решила сфотографировать билет на ее фоне.

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В США Бриана Миллс из штата Вирджиния выиграла 150 тысяч долларов в лотерею всего через несколько минут после того, как получила "плюсик в карму", заплатив за продукты другого покупателя. Об этом пишет UPI.

Женщина из Петербурга рассказала представителям лотереи Вирджинии, что она находилась в магазине 7-Eleven на Уолнат Драйв в Честере, когда у женщины, стоявшей перед ней, возникли проблемы с оплатой.

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"Это нереально": мужчина ради шутки купил лотерейный билет и стал миллионером

Бриана Миллс решила оплатить продукты другой покупательницы, а когда подошла ее очередь, она вспомнила, что ей надо проверить лотерейный билет Strike It Rich. Американка купила его несколькими днями ранее. Он оказался выигрышным и сделал женщину богаче на 150 000 долларов.

По словам Миллс, сразу после того, как она узнала сумму выигрыша, на небе появилась радуга, и она решила сфотографировать билет на ее фоне.

Победительница лотереи не сообщила, есть ли у нее какие-либо ближайшие планы относительно своего выигрыша.

Американка купила лотерейный билет Strike It Rich несколькими днями ранее Фото: Virginia Lottery

Ранее Фокус сообщал, что мужчина стал миллионером, ожидая свой заказ в кафе. Карлос Гутьеррес ждал свою еду и заметил неподалеку лотерейный автомат, решив купить билет на вечерний розыгрыш Powerball. На следующий день он зашел в тот же магазин, и ему сообщили, что билет, купленный в автомате, выиграл 1 млн долларов в предыдущем розыгрыше.

Также стало известно, что "шестое чувство" помогло женщине выиграть 2 млн долларов. Она, заехав в магазин за чашечкой кофе, почувствовала, что должна купить лотерейный билет. Сев в машину дама обнаружила, что сорвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.