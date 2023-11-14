Пьяный солдат прыгнул с 80-метрового моста, чтобы удивить незнакомку (фото, видео)

Мужчина сначала отказывался от посторонней помощи, но впоследствии таки взял спасательный жилет.

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В центральной провинции Сарабури (Таиланд) спасатели вытащили из канала пьяного тайского солдата, который пытался произвести впечатление на симпатичную незнакомку и прыгнул с моста Rattana Makkah. Об этом сообщает издание The Thaiger.

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По словам представителей полиции, к спасательной операции привлекли 20 работников. Когда они прибыли на место происшествия, то увидели военного, который лежал в воде среди гиацинтов. Мужчина сначала отказывался от посторонней помощи, но впоследствии таки взял надувной жилет. Вскоре за ним прибыл гидроцикл.

Как выяснилось, пострадавший был в состоянии алкогольного опьянения. Он согласился раскрыть подробности несчастного случая, но при условии, что представители СМИ не будут разглашать его имя и звание.

Все началось с того, что военный ехал на пикапе и наслаждался видами, открывающимися с моста Rattana Makkah. Затем он увидел красивую женщину и решил с ней познакомиться. Незнакомка попросила, чтобы солдат продемонстрировал свою отличную физическую подготовку и прыгнул в канал. Мужчина долго не колебался.

Солдат пролетел 80 метров Фото: Facebook Мужчина попросил не разглашать свое имя и звание Фото: Facebook Спасатели прекрасно справились со своей работой Фото: Facebook

Очевидцы утверждают, что расстояние с моста до поверхности воды — около 80 метров. К счастью, заросли водяных гиацинтов помогли пострадавшему избежать тяжелых травм и быстро выплыть.

Репортеры Channel 3 сообщили, что коллеги солдата вскоре прибыли на место происшествия и провели его домой. Мужчине в ближайшее время должны предъявить обвинения за вождение в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что 29-летний бывший военнопленный Эйден Эйслин разыскивает в Великобритании кота по кличке Джинглс, которого он спас в Украине.