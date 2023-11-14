П'яний солдат стрибнув з 80-метрового мосту, щоб здивувати незнайомку (фото, відео)

Чоловік спочатку відмовлявся від сторонньої допомоги, але згодом таки взяв рятувальний жилет.

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У центральній провінції Сарабурі (Таїланд) рятувальники витягли з каналу п’яного тайського солдата, який намагався справити враження на симпатичну незнайомку й стрибнув з мосту Rattana Makkah. Про це повідомляє видання The Thaiger.

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За словами представників поліції, до рятувальної операції залучили 20 працівників. Коли вони прибули на місце події, то побачили військового, який лежав у воді серед гіацинтів. Чоловік спочатку відмовлявся від сторонньої допомоги, але згодом таки взяв надувний жилет. Невдовзі за ним прибув гідроцикл.

Як з'ясувалося, потерпілий був у стані алкогольного сп’яніння. Він погодився розкрити подробиці нещасного випадку, але за умови, що представники ЗМІ не будуть розголошувати його ім'я та звання.

Усе почалося з того, що військовий їхав на пікапі та насолоджувався краєвидами, що відкриваються з мосту Rattana Makkah. Потім він побачив красиву жінку й вирішив з нею познайомитися. Незнайомка попросила, щоб солдат продемонстрував свою відмінну фізичну підготовку й стрибнув у канал. Чоловік довго не вагався.

Солдат пролетів 80 метрів Фото: Facebook Чоловік попросив не розголошувати своє ім'я та звання Фото: Facebook Рятувальники чудово впоралися зі своює роботою Фото: Facebook

Очевидці стверджують, що відстань з мосту до поверхні води − близько 80 метрів. На щастя, зарослі водяних гіацинтів допомогли потерпілому уникнути тяжких травм й швидко виплисти.

Репортери Channel 3 повідомили, що колеги солдата невдовзі прибули на місце події й провели його додому. Чоловікові найближчим часом мають висунути звинувачення за водіння у нетверезому стані.

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