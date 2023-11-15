Творит чудеса: тайцы открыли удивительные свойства бананового дерева (фото)

Местные жители начали приносить к дереву цветы, ароматические масла и свечи — все это для того, чтобы иметь удачу в начинаниях.

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Необычное банановое дерево в селе Нонг Кок, что в тайской провинции Прачин Бури, стало местом массового паломничества для местных, в частности любителей лотерейных розыгрышей. Говорят, оно приносит удачу и помогает сорвать джекпот. Об этом пишет издание The Thaiger.

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Внимание тайцев привлек уникальный цвет дерева, очень напоминающий лотос. К тому же, рядом есть два термитника, а это, по их мнению, усиливает общую мистическую атмосферу. Люди начали приносить к дереву цветы, ароматические масла и свечи — все это ради удачи во всех начинаниях.

Кстати, накануне новые свойства этого бананового дерева открыл еще один местный житель. Он увидел на дереве изображение, похожее на длинноволосую женщину, а также цифры 6 и 3. Мужчина решил использовать эти числа в следующем розыгрыше лотереи и очень надеется на удачу.

Цвет бананового дерева очень напоминает лотос Фото: The Thaiger

Напомним, ранее Фокус писал, что официально самое высокое дерево на планете расположено в Калифорнии. Им считается гигантская секвойя, которая была идентифицирована еще в 2006 году. Исследователи отмечают, размеры дерева весьма впечатляющие: в высоту секвойя достигает 115,85 метра, а его ширина составляет около 7 метров. Для сравнения статуя Свободы в Нью-Йорке имеет высоту всего 93 метра, в то время, как лондонский Биг-Бен достигает в высоту 96 метров.

Кроме того, мы рассказывали, что в самом глубоком каньоне в мире обнаружено дерево-рекордсмен.