Творить чудеса: тайці відкрили дивовижні властивості бананового дерева (фото)

Місцеві жителі почали приносити до дерева квіти, ароматичні масла і свічки — все це для того, щоб мати удачу в починаннях.

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Незвичайне бананове дерево у селі Нонг Кок, що в тайській провінції Прачін Бурі, стало місцем масового паломництва для місцевих, зокрема поціновувачів лотерейних розіграшів. Кажуть, воно приносить удачу і допомагає зірвати джекпот. Про це пише видання The Thaiger.

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Увагу тайців привернув унікальний цвіт дерева, що дуже нагадує лотос. До того ж, поруч є два термітники, а це, на їхню думку, підсилює загальну містичну атмосферу. Люди почали приносити до дерева квіти, ароматичні масла і свічки — все це для того, щоб мати удачу в починаннях.

До речі, напередодні нові властивості цього бананового дерева відкрив ще один місцевий житель. Він побачив на стовбурі зображення, схоже на довговолосу жінку, а також цифри 6 і 3. Чоловік вирішив використати ці числа у наступному розіграші лотереї й дуже сподівається на удачу.

Цвіт бананового дерева дуже нагадує лотос Фото: The Thaiger

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що офіційно найвище дерево на планеті розташоване в Каліфорнії. Ним вважається гігантська секвоя, яку було ідентифіковано ще 2006 року. Дослідники зазначають, розміри дерева вельми разючі: заввишки секвоя сягає 115,85 метра, а його ширина становить близько 7 метрів. Для порівняння статуя Свободи в Нью-Йорку має висоту всього 93 метри, в той час, як лондонський Біг-Бен сягає у висоту 96 метрів.

Крім того, ми розповідали, що в найглибшому каньйоні у світі виявлено дерево-рекордсмен.