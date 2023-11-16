Мужчина отомстил начальнику, который воровал его обеды, и сдал его полиции: что произошло

Руководитель в очередной раз украл у своего подчиненного принесенный в офис бутерброд, не подозревая об особом ингредиенте в нем. Впоследствии мужчина был вынужден нанимать себе адвоката и потерял работу.

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Мужчина проучил своего руководителя, который воровал у него еду. Своей историей он поделился на онлайн-форуме Reddit.

У мужчины регулярно воровали обеды, и каждые 3-4 раза он жаловался в отдел кадров. Там выслушивали работника, но ни разу ничего не сделали.

После 12 случая, когда он остался без еды и был вынужден покупать себе что-то поесть, мужчина наказал вора сам. Он был на ежегодном осмотре у своего врача и пожаловался ему на постоянные кражи обедов.

"Так у тебя запор?", — спросил медик.

Мужчина ничего не понял, но получил рецепт слабительного. В инструкции говорилось, что лекарство нужно смешивать с пищей для максимального эффекта. Прочитав эту рекомендацию, он спланировал свою месть.

Автор поста принес на работу бутерброд, дополненный "специальным соусом" из авокадо. Обед традиционно украли, и он сразу пошел в отдел кадров. Там мужчина заявил, что у него украли не только еду, но и медикаменты, прописанные врачом.

"Ваши лекарства были в сумке?", — переспросили его коллеги.

Работник объяснил, что имел проблемы с пищеварением и получил рецепт на "мощное слабительное". Он добавил, что лекарства были в его обеде. Коллеги были шокированы такой новостью и не сразу поняли, что произошло.

"По распоряжению врача я добавил к еде слабительное, отпускаемое по рецепту", — с улыбкой уточнил мужчина.

Кража лекарств, прописанных по рецепту, является преступлением, поэтому он вызвал полицию. Правоохранители установили, что обед украл руководитель отдела, в котором автор работал. Вор был разъярен и попытался обвинить подчиненного в отравлении, но тот ответил, что обед не был предназначен для него.

"Кроме того, теперь у меня больше нет лекарств, которые мне назначили для моего состояния", — добавил мужчина.

После этого начальник понял, что "облажался", и начал поиск адвоката. Впоследствии его наказали, "обеденный вор" выплатил штраф и был направлен на общественные работы. Его должность занял один из друзей автора поста, с которым он был знаком со средней школы.

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