Чоловік помстився начальнику, який крав його обіди, та здав його поліції: що сталося

Керівник вчергове вкрав у свого підлеглого принесений в офіс бутерброд, не підозрюючи про особливий інгредієнт у ньому. Згодом чоловік був змушений наймати собі адвоката та втратив роботу.

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Чоловік провчив свого керівника, який крав у нього їжу. Своєю історією він поділився на онлайн-форумі Reddit.

У чоловіка регулярно крали обіди, і кожні 3-4 рази він скаржився у відділ кадрів. Там вислуховували працівника, але жодного разу нічого не вдіяли.

Після 12 випадку, коли він залишився без їжі та був змушений купувати собі щось поїсти, чоловік покарав злодія сам. Він був на щорічному огляді у свого лікаря та поскаржився йому на постійні крадіжки обідів.

"То у тебе запор?", — запитав медик.

Чоловік нічого не зрозумів, але отримав рецепт проносного. У інструкції йшлося, що ліки потрібно змішувати з їжею для максимального ефекту. Прочитавши цю рекомендацію, він спланував свою помсту.

Автор поста приніс на роботу бутерброд, доповнений "спеціальним соусом" з авокадо. Обід традиційно вкрали, і він одразу пішов у відділ кадрів. Там чоловік заявив, що у нього вкрали не лише їжу, але й медикаменти, прописані лікарем.

"Ваші ліки були в сумці?", — перепитали його колеги.

Працівник пояснив, що мав проблеми з травленням та отримав рецепт на "потужне проносне". Він додав, що ліки були в його обіді. Колеги були шоковані такою новиною та не одразу зрозуміли, що сталося.

"За розпорядженням лікаря я додав до їжі проносне, що відпускається за рецептом", — з посмішкою уточнив чоловік.

Крадіжка ліків, прописаних за рецептом, є злочином, тож він викликав поліцію. Правоохоронці встановили, що обід вкрав керівник відділу, в якому автор працював. Злодій був розлючений та спробував звинуватити підлеглого в отруєнні, але той відповів, що обід не був призначений для нього.

"Крім того, тепер у мене більше немає ліків, які мені призначили для мого стану", — додав чоловік.

Після цього начальник зрозумів, що "облажався", та розпочав пошук адвоката. Згодом його покарали, "обідній крадій" виплатив штраф та був направлений на громадські роботи. Його посаду обійняв один з друзів автора поста, з яким він був знайомий з середньої школи.

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