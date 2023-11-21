Не может обновить права: девушка изменилась до неузнаваемости с помощью пластики (фото)

Дениз Роша из Бразилии сделала множество пластических операций, из-за чего ее перестали узнавать. При попытке продлить свои документы она столкнулась со сложностями из-за смены внешности.

Related video

Женщина рассказала, что не может продлить свои водительские права из-за радикальной трансформации с помощью пластической хирургии, ведь теперь она выглядит неузнаваемо. Об этом сообщает издание Мirror.

Дениз Роша потратила 300 тысяч долларов на улучшение своей внешности. И хотя она довольна своим преображением, это мешает другим аспектам ее жизни.

39-летняя красавица теперь выглядит настолько по-другому, что ее "допросили сотрудники полиции" при попытке получить новые водительские права и попросили подтвердить свою личность с помощью другого документа, удостоверяющего личность. На старой фотографии видно, что у нее увеличены губы, другая форма лица и другой нос.

"Они не поверили, что это была я. Я понимаю их работу и знаю, что им действительно нужно это проверить, но это была действительно забавная ситуация, и я этого не ожидала", — объяснила девушка.

Она несколько раз ложилась под нож более 10 раз и открыто говорила об изменениях своего тела. Она призналась, что на протяжении многих лет перенесла множество хирургических и нехирургических процедур, включая ботокс, пилинг кожи, три пластики груди, ринопластику, липосакцию и "интимную хирургию".

Девушка также раскритиковала тех, кто думает, что она не может быть умной и красивой, и настаивала на том, что не позволит "ограничивающим убеждениям" людей влиять на ее работу или жизнь.

Девушка изменилась до неузнаваемости с помощью пластики

Ранее Фокус писал, что у женщины обнаружили редкую генетическую мутацию, из-за которой она почти не чувствует боли. Джо Кэмерон также утверждает, что никогда не испытывает тревоги или страха. Женщина не знала, что она "другая" пока не легла в больницу на операцию в возрасте 65 лет.