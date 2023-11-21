Не може оновити права: дівчина змінилася до невпізнання за допомогою пластики (фото)

Деніз Роша з Бразилії зробила безліч пластичних операцій, через що її перестали впізнавати. Під час спроби продовжити свої документи вона зіткнулася зі складнощами через зміну зовнішності.

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Жінка розповіла, що не може продовжити свої водійські права через радикальну трансформацію за допомогою пластичної хірургії, адже тепер вона виглядає невпізнанно. Про це повідомляє видання Мirror.

Деніз Роша витратила 300 тисяч доларів на поліпшення своєї зовнішності. І хоча вона задоволена своїм перетворенням, це заважає іншим аспектам її життя.

39-річна красуня тепер має настільки інакший вигляд, що її "допитали співробітники поліції" під час спроби отримати нові водійські права і попросили підтвердити свою особу за допомогою іншого документа, що посвідчує особу. На старій фотографії видно, що в неї збільшені губи, інша форма обличчя та інший ніс.

"Вони не повірили, що це була я. Я розумію їхню роботу і знаю, що їм справді потрібно це перевірити, але це була справді кумедна ситуація, і я цього не очікувала", — пояснила дівчина.

Вона лягала під ніж понад 10 разів і відкрито говорила про зміни свого тіла. Вона зізналася, що протягом багатьох років перенесла безліч хірургічних і нехірургічних процедур, включно з ботоксом, пілінгом шкіри, трьома пластиками грудей, ринопластикою, ліпосакцією і "інтимною хірургією".

Дівчина також розкритикувала тих, хто думає, що вона не може бути розумною і красивою, і наполягала на тому, що не дозволить людям, які "обмежують переконання" людей, впливати на її роботу або життя.

Дівчина змінилася до невпізнання за допомогою пластики

Раніше Фокус писав, що у жінки виявили рідкісну генетичну мутацію, через яку вона майже не відчуває болю. Джо Кемерон також стверджує, що ніколи не відчуває тривоги або страху. Жінка не знала, що вона "інша" поки не лягла в лікарню на операцію у віці 65 років.