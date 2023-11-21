Находка стоимостью 2,6 млн гривен: рвота кашалота спровоцировала конфликт между семьями

Изначально сообщалось, что редкое вещество было обнаружено ребенком на пляже и его фотография с находкой появилась в соцсетях. Однако нашлась женщина, которая заявила, что первой наткнулась на ценность.

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Жители острова Хулхумале на Мальдивах оказались в конфликте из-за сгустка амбры весом 1,8 килограмма. Об этом пишет местное издание The Edition.

Две семьи встали на путь разногласий, пытаясь установить, кто из них обнаружил ценную находку — редкое вещество, вырабатываемое в желудочно-кишечном тракте кашалотов.

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Такие сгустки пользуются большим спросом и продаются за значительные суммы. Иногда их стоимость достигает 40 тысяч долларов (почти 1,2 млн гривен) за килограмм. 1,8 килограмма амбры, которую часто называют рвотой кашалотов, может оцениваться вплоть до 72 тысяч долларов (примерно 2,6 млн гривен).

Изначально сообщалось, что редкое вещество было обнаружено ребенком на пляже, и его фотография с находкой появилась первой в социальных сетях. Затем женщина заявила, что именно она нашла амбру, а снимок мальчика был сделан, когда он зашел к ней в гости.

"Фотография этого мальчика была сделана вчера вечером, когда он пришел к нам домой", — заявила она в своем сообщении в Facebook.

После этого в разногласие вступил отец ребенка, утверждая, что женщина отобрала у его сына амбру. Он обратился в полицию. Однако сотрудники правоохранительных органов не обнаружили признаков преступления и решили не проводить расследование. Мужчине посоветовали подать судебный иск.

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