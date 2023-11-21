Дочь ушла за помощью: отец пил из лужи и ел головастиков ради выживания в пустыне (фото)

Джефф Хан и его дочь Харпер планировали совершить небольшую прогулку по территории государственного парка, но что-то пошло не по плану и они заблудились. Девушка пошла за помощью, а мужчина провел в пустыне 27 часов.

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Мужчина из Техаса (США) был вынужден пить из лужи и питаться головастиками, чтобы выжить после того, как он заблудился в пустыне при знойной температуре 107 градусов по Фаренгейту (41.6 по Цельсию). Об этом пишет New York Post.

59-летний Джефф Хан из Остина и его 25-летняя дочь Харпер планировали пройти всего несколько миль по территории государственного парка Big Bend Ranch в середине июня.

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Их план сорвался и они заблудились. У Джеффа начались судороги в ногах из-за сильной жары. Через восемь часов после начала похода у пары закончилась вода. Мужчина смог пройти лишь небольшое расстояние, после чего ему пришлось сделать перерыв.

"Ты открыт, спрятаться негде. Здесь нет ни травинки. Нет ни травинки, ни деревца", — сказал Джефф в интервью Texas Highway.

Когда состояние мужчины ухудшилось, отец и дочь решили, что Харпер отправится на поиски помощи сама, поскольку у них не было сотовой связи. Девушка оставила отца на скальном выступе, но когда вернулась вместе с работником парка Натанаэлем Голдом, Джеффа нигде не было. Все это время американец продолжал медленно двигаться в том направлении, где, по его мнению, должна была находиться помощь. Он дошел до хижины, расположенной в нескольких милях от скалы, где на подоконнике нашел две запечатанные бутылки, наполненные водой по одному литру каждая.

59-летний Джефф Хан и его 25-летняя дочь Харпер Фото: New York Post

Выйдя из жилья, мужчина продолжал идти по парку в темноте, пока его нога не зацепилась за камень. Он упал, сломав запястье, и приземлился на большой камень, где обнаружил лужу воды, с которой решил напиться, ведь его запасы давно иссякли. Джефф продолжил путь, в конце концов поднялся по склону холма и попал в небольшой каньон. Он нашел ручей, полный головастиков, и с помощью своей шляпы зачерпнул несколько штук и съел их.

Через несколько мгновений он услышал вдалеке самолет, а затем вертолет. Спасатель выкрикивал его имя, и через 24 часа он возвращался к своей дочери. Харпер встретила отца у тропы, где он сидел в кресле на лужайке, бледный и грязный. Всего мужчина провел в пустыне 27 часов.

Всего мужчина провел в пустыне 27 часов Фото: TPWD

После перенесенного испытания американец почти полностью поправился. Из-за перелома запястья мужчина испытывает трудности во время передвижений. Он планирует вернуться в парк и хочет обновить бутылки с водой, которые он выпил в хижине.

"Мы собираемся превратить себя в ангелов тропы", — сказал он журналистам.

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