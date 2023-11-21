Дочка пішла по допомогу: батько пив із калюжі та їв пуголовків заради виживання у пустелі (фото)

Джефф Хан і його дочка Гарпер планували здійснити невелику прогулянку територією державного парку, але щось пішло не за планом і вони заблукали. Дівчина пішла по допомогу, а чоловік провів у пустелі 27 годин.

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Чоловік із Техасу (США) був змушений пити з калюжі та харчуватися пуголовками, щоб вижити після того, як він заблукав у пустелі за спекотної температури 107 градусів за Фаренгейтом (41,6 за Цельсієм). Про це пише New York Post.

59-річний Джефф Хан з Остіна та його 25-річна донька Гарпер планували пройти всього кілька миль територією державного парку Big Bend Ranch у середині червня.

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Їхній план зірвався і вони заблукали. У Джеффа почалися судоми в ногах через сильну спеку. Через вісім годин після початку походу у пари закінчилася вода. Чоловік зміг пройти лише невелику відстань, після чого йому довелося зробити перерву.

"Ти відкритий, сховатися ніде. Тут немає ні травинки. Немає ні травинки, ні деревця", — сказав Джефф в інтерв'ю Texas Highway.

Коли стан чоловіка погіршився, батько і дочка вирішили, що Гарпер вирушить на пошуки допомоги сама, оскільки в них не було стільникового зв'язку. Дівчина залишила батька на скельному виступі, але коли повернулася разом із працівником парку Натанаелем Голдом, Джеффа ніде не було. Увесь цей час американець продовжував повільно рухатися в тому напрямку, де, на його думку, мала бути допомога. Він дійшов до хатини, розташованої за кілька миль від скелі, де на підвіконні знайшов дві запечатані пляшки, наповнені водою по одному літру кожна.

59-річний Джефф Ган і його 25-річна донька Гарпер Фото: New York Post

Вийшовши з житла, чоловік продовжував іти парком у темряві, поки його нога не зачепилася за камінь. Він упав, зламавши зап'ястя, і приземлився на землю, де виявив калюжу води, з якої вирішив напитися, адже його запаси давно вичерпалися. Джефф продовжив шлях, врешті-решт піднявся схилом пагорба і потрапив у невеликий каньйон. Він знайшов струмок, повний пуголовків, і за допомогою свого капелюха зачерпнув кілька штук та з'їв їх.

Через кілька миттєвостей він почув вдалині літак, а потім вертоліт. Рятувальник вигукував його ім'я, і через 24 години він повертався до своєї доньки. Гарпер зустріла батька біля стежки, де він сидів у кріслі на галявині, блідий і брудний. Загалом чоловік провів у пустелі 27 годин.

Загалом чоловік провів у пустелі 27 годин Фото: TPWD

Після перенесеного випробування американець майже повністю одужав. Через перелом зап'ястя чоловік зазнає труднощів під час пересувань. Він планує повернутися в парк і хоче оновити пляшки з водою, які він випив у хатині.

"Ми збираємося перетворити себе на ангелів стежки", — сказав він журналістам.

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