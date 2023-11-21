"Я просто разрыдалась": пенсионерка ужаснулась, узнав о нежелательных имплантах в груди

Кимберли Маккормик рассказала, что в медицинском учреждении ей сделали неправильное хирургическое вмешательство, затем потребовали еще денег и удерживали, пока она и ее дочь не заплатили.

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Для жительницы Вашингтона (США) поездка в Мексику для проведения плановой косметической операции обернулась кошмаром. Об этом пишет FOX News.

65-летняя Кимберли Маккормик говорит, что не хотела устанавливать грудные имплантаты, но после операции проснулась с ними. Она делится своим опытом, чтобы предупредить других об опасности "косметического туризма".

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Женщина ужасается, когда вспоминает о своей операции в Тихуане. Около 6 лет назад она успешно перенесла процедуру по снижению веса в этом же мексиканском центре. В конце октября она вернулась туда, чтобы сделать подтяжку груди и убрать дряблость кожи на руках, бедрах и животе, оставшуюся после снижения веса. Однако, по ее словам, все пошло не так, как планировалось.

"Уход был ужасным, меня изуродовали, и теперь мне предстоит еще одна операция. Когда я проснулась, моя грудь очень болела, и я просто разрыдалась", — говорит она.

Поняв, что ей поставили нежелательные имплантаты, Кимберли сообщила об этом медицинскому координатору, которая предположила, что она в какой-то момент попросила об этом врача.

"Она ответила мне, что я попросила полную двойку, но я бы никогда этого не сказала, ни за что", — вспоминаем американка.

Кимберли говорит, что ей также была сделана нежелательная "бразильская подтяжка ягодиц". Хирург не удалил дряблую кожу под мышками и на бедрах, как она просила. По ее словам, в ее палате было "грязно", ей было трудно дышать, и у нее развилась тяжелая инфекция.

Американка и ее дочь Мисти Энн рассказали, что их силой заставили заплатить на 2 500 долларов больше Фото: NewsNation

Позже американка и ее дочь Мисти Энн рассказали, что их силой заставили заплатить на 2 500 долларов больше, чем было оговорено заранее, из-за того, что персонал оказал им, что это более длительное пребывание.

"Можете не платить, но мы можем посадить вас в тюрьму. Я не могу попасть в тюрьму с 500 швами", — сказала Кимберли.

По словам Кимберли, для того чтобы покинуть больницу, ее также заставили подписать бумаги, из которых следовало, что она дала разрешение на нежелательную операцию. В ближайшем отеле, по словам семьи, за ними следили, заставили быстро собрать вещи и покинуть страну. Их высадили в Сан-Диего, где женщина обратилась в отделение скорой помощи, где ее вылечили от инфекции с помощью антибиотиков.

Вернувшись домой в округ Кинг, Кимберли также получает лечение у местных врачей.

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