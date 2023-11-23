"Выглядит мерзко": люди не были готовы увидеть, как изготавливают веганское "мясо" (видео)

Веганы имеют заменитель праздничной индейки, основой которого является тофу и пшеница. Однако некоторые из них не представляли, что процесс ее изготовления выглядит настолько неаппетитно.

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Людей шокировало видео об истории заменителя индейки для веганов. Деталями поделились в Mirror.

Tofurky — это веганская версия "индейки", изготовленная на основе тофу и пшеницы. Ее производит компания Hood River в США, и с 1980 года было продано примерно 7,5 миллиона продукта. Журналисты отмечают, что этот заменитель "невероятно популярен".

"Но сам процесс не очень вкусный. Пока готовится, еда выглядит серой, мутной и неаппетитной", — отметили в СМИ.

Сначала на фабрике готовят "массу" из тофу и пшеницы, которую смешивают с рапсовым маслом, водой и приправами. Отдельно готовится начинка из дикого риса, которая находится в центре каждого праздничного жаркого. В нее входят панировочные сухари, сельдерей, лук, морковь и приправы. Затем смеси соединяют. После приготовления и охлаждения "индейку" запаковывают и отправляют.

"Самым удивительным этапом" производства Tofurky в медиа определили рентген. На фабрике делают рентгеновский снимок заменителей индейки, чтобы убедиться, что в смесь не попало ничего "нежелательного или подозрительного".

Наблюдая за процессом, некоторые люди почувствовали отвращение, однако другие с ними не согласились.

"Мне смешно, что люди думают, что это выглядит отвратительно, когда они не понимают, что большинство обработанных продуктов имеют тенденцию выглядеть именно так, когда их производят. Это не хуже, чем видеть, как готовят сосиски или гамбургеры", — отметил один из комментаторов.

Напомним, также людей шокировал процесс изготовления ветчины. Часть комментаторов даже решила отказаться от этого продукта, увидев видео с фабрики.

Не менее неприятным открытием для пользователей соцсетей стало то, из чего производят популярный вустерский соус. Как оказалось, многие ценители соуса на самом деле не любят вкус его основного ингредиента.