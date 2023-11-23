Родители против: воспитательница-трансгендер вынужденно уволилась из детсада

Взволнованные родители детей связались с руководителями заведения и сообщили, что их чада возвращаются домой смущенными и расстроенными.

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Воспитательница детского сада из Глазго (Шотландии) была вынуждена уволиться с работы из-за беспокойства и жалоб родителей на то, что она является трансгендерным человеком. Женщина еще учится в колледже Глазго Клайд и в этом году осенью была направлена в заведение на практику. Об этом пишет таблоид The Sun.

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Взволнованные родители связались с руководителями детсада и сообщили, что их чада возвращаются домой смущенными и расстроенными.

"Мы гордимся тем, что являемся работодателем, который дает всем равные возможности и осуждаем проявления дискриминации. Все наши школы и детские сады являются инклюзивными, там детей учат разнообразию", — заявила пресс-секретарь городского совета Глазго.

В свою очередь, представитель колледжа полностью согласился с этой позицией и добавил, что гордится контингентом воспитателей.

"Каждый, кто учится в колледже, должен иметь доступ ко всем возможностям для развития", — говорит он.

Родители говорят, что дети возвращаются домой расстроенныеми Фото: Pexels

Напомним, ранее Фокус писал, что бывшая спикер Вооруженных Сил Украины, трансгендер Сара Эштон-Сирилло якобы хочет снова сменить пол. Мы выяснили, так ли это на самом деле. Сара в социальной сети Instagram начала публиковать свои фото и видео без длинных волос, на что отреагировало общество.

Кроме того, Илон Маск называет своего ребенка-трансгендера Вивиан "коммунисткой", которая считает, что "любой богач — зло", и обвиняет частную среднюю школу Санта-Моники "Перекресток" в промывании ей мозгов. К слову, 19-летний сын Маска Ксавьер от его первого брака с Джастин Уилсон официально сменил свой пол на женский.