Зажат в пасти зверя: огромный бегемот раздавил африканского рейнджера (фото)

Двое коллег, которые были вместе с Сфамандла Мтембу не успели ему помочь. Мужчина отчаянно пытался вырваться, но бегемот, по словам очевидцев, прижал его к себе и держал в пасти.

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31-летний Сфамандла Мтембу, рейнджер из ЮАР, выслеживающий потенциальных браконьеров, охотящихся на животных, был убит бегемотом, который набросился на него во время патрулирования африканского заповедника. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, занимавшийся борьбой с браконьерством, был насмерть задавлен разъяренным животным, которое бросилось на него во время обхода парка.

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Зверь набросился на 31-летнего егеря в заповеднике Mkhuze Game Reserve в ЮАР. Рейнджер отчаянно пытался вырваться, но бегемот, по словам очевидцев, прижал его к себе и держал в пасти. Мужчине не помогли даже коллеги, которые не смогли освободить его из челюстей зверя, и он скончался прямо на месте нападения бегемота.

По словам менеджера по связям с общественностью заповедника Мусы Нтамбо, трое егерей вместе с Мтембу патрулировали территорию и отслеживали следы потенциальных браконьеров, замеченных в этом районе.

"Через несколько минут один из рейнджеров услышал выстрел со стороны Мтембу. Когда он пошел разбираться, то увидел бегемота, напавшего на него. Коллега Мтембу начал стрелять в зверя", — рассказал он о нападении.

Мужчина занимался борьбой с браконьерством Фото: Newsflash

Генеральный директор заповедника Сихле Мхизе выразил соболезнования семье погибшего, которая недавно пережила потерю ребенка.

"Мое сердце разбилось, когда я узнал об этом инциденте, и найти слова, чтобы сказать семье, стало еще сложнее, когда я понял, что Мтембу недавно потерял своего ребенка. Его семья все еще пыталась смириться с потерей, и тут произошел этот прискорбный инцидент. Мои соболезнования его жене, оставшемуся ребенку и другим родственникам", — сказал он.

Издание отмечает, что бегемоты, несмотря на кажущуюся послушность, могут быть очень опасными и в настоящее время являются причиной гибели большего числа людей в Африке, чем другие крупные животные.

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