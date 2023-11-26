Опытная мать рассказала, для чего дает своим детям комочки угля (видео)

По мнению женщины, это очень положительно влияет на малышей. Однако ее позицию поддерживают далеко не все, в частности из-за риска нанести чадам психологическую травму.

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Мать поделилась довольно противоречивой техникой воспитания детей, которую она использует на Рождество. Соответствующий ролик женщина опубликовала на своем канале в TikTok, где часто делится смешными роликами о семейной жизни.

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На одной из видеозаписей блогерша показывает свою маленькую дочь, которая утром на Рождество открывает рождественский чулок, но вместо желанных подарков видит три маленьких комочка угля. Разочарованный ребенок снова тянется к чулку, достает до дна и находит там еще одну горсть черных камешков.

"Противоречивое воспитание. Когда я предупреждала свою дочь, что она получит уголь в чулок на Рождество, если не будет вести себя вежливо, то высшие силы все слышали", — написала мать в описании к видео.

Девочка не растерялась и в ответ сказала, что это вполне нормально.

Пользователи TikTok в комментариях захейтили женщину за нестандартные методы воспитания, которые могут привести к психологической травме.

"Моя безрассудная мать сделала нечто подобное со мной и моей сестрой, и это испортило наше Рождество, а мы тогда верили в Санту", "Мои родители поступили так же. Помню, я проплакала весь день", "Ребенок же вредничает не намеренно, для чего ему портить праздник?" — написали критики.

Но некоторым пользователям сети эта нестандартная идея понравилась.

"Ее предупреждали в течение года, так что пусть делает выводы", "Понятно, что она получила и другие подарки. Убежден, что это вполне эффективно, судя по ее реакции", "Что-то она не очень и расстроилась, так что все нормально", — одобрительно отзываются единомышленники женщины.

Вирусный ролик собрал почти 2 миллиона просмотров (на момент публикации), тысячи лайков, комментариев и репостов.

Напомним, ранее Фокус писал о матери-одиночке Адиане Пеньи Гарсии из Перу, которая позволяла своему маленькому сыну Сантьяго-Даниэлю рисовать на стенах квартиры, а теперь похвасталась, кем он стал. Женщина убеждена, что родителям ни в коем случае нельзя запрещать детям заниматься творчеством, потому что от этого зависит их развитие и самореализация.

Кроме того, мы рассказывали о скандале в детском саду. Воспитательница из Глазго (Шотландии) была вынуждена уволиться с работы из-за беспокойства и жалоб родителей на то, что она является трансгендерным человеком. Женщина еще учится в колледже Глазго Клайд и в этом году осенью была направлена в заведение на практику.