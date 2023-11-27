Фанаты в ужасе: в небе за спиной звезды TikTok "заметили НЛО" (видео)

Пока Грейс Элеонор Килинг рассуждала о проблемах своей кошки, в небе позади нее появилась яркая вспышка, которая быстро двигалась, а затем снова исчезла.

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Поклонники звезды социальных сетей GK Barry стали беспокоиться за ее безопасность после того, как "заметили НЛО" за ее спиной. Ролик, опубликованный в TikTok, быстро стал вирусным.

Позднее знаменитость из TikTok сказала, что ей было "страшно", когда она обратила свое внимание на необычное явление.

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Грейс Элеонор Килинг, известная как GK Barry, разместила на своем аккаунте TikTok ролик, в котором она стоит на улице и рассказывает о том, что ее кошка чешется и царапается. Пока она рассуждала о том, что у ее питомца могут быть блохи, в небе позади нее появилась яркая вспышка, которая быстро двигалась, а затем снова исчезла.

В комментариях поклонники 24-летней девушки, похоже, не слишком беспокоились о проблемах кошки, фанатов больше волновало, что "НЛО уже в пути к их любимице". Ролик набрал более 1,7 млн просмотров, и тысячи комментаторов высказали свое мнение о том, чем, по их мнению, была эта необычная вспышка.

"В моих предсказаниях на 2023 год не было ни слова о том, что GK Barry может рассказать о существовании инопланетян", — написал один из пользователей.

Ролик набрал более 1,7 млн просмотров Фото: @gkbarry/tiktok

Другие считают, что, возможно, это была "подстава" для увеличения количества просмотров.

"У меня есть подозрения, так как она почти никогда не публикует посты вне дома, а тут, похоже, все идеально подстроено", — написал один из них.

Один из пользователей очень обеспокоился безопасностью GK и выложил ее ролик у себя на аккаунте. Он замедлил скорость, чтобы "космический корабль" был хорошо виден скептикам. Ролик был озаглавлен: "Кто-нибудь, защитите @Grace любой ценой", после чего последовал плачущий эмодзи.

Позже звезда сама сделала обращение, увидев все обеспокоенные комментарии.

"Мне страшно, я на взводе. Мне кажется, что я нуждаюсь в защите полиции. У меня нет времени на допросы, я не знаю, куда они его засовывают. И, честно говоря, я не хочу этого знать. Я думаю, что инопланетяне существуют… Я не в восторге от этого", — сказала она.

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