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МирФан

Обманул всех: японец стал знаменитым, притворяясь симпатичной девушкой (фото, видео)

Мужчина носит женскую одежду, блогер, косплеер, назло родителям, делает контент, нравится женская одежда, стал знаменитым
Фото: R25 | Мужчине всегда нравилась женская одежда

Мужчина рассказал, что ему всегда нравилась женская одежда, но в конечном итоге постоянное давление родителей, заставлявших его вести себя более мужественно, заставило его взбунтоваться и начать выдавать себя за девушку.

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В Японии мужчина по имени Химэнии (Himenii) прославился, переодеваясь в молодую симпатичную девушку. Однако косплеер выдал себя, заговорив грубым мужским голосом. Об этом пишет Oddity Central.

Японец использует свой талант перевоплощения для создания контента.

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В Японии много мужчин, которые занимаются косплеем. Они носят женскую одежду и дурачат всех своим внешним видом, однако Химэнии один из немногих, кто использует этот талант для создания забавного контента для своих зрителей и поклонников. Мужчина стал знаменит у себя в стране благодаря забавными видео, в которых он либо общается со случайными людьми, говоря грубым голосом в обличии девушки, либо разыгрывает сценки со своим другом.

В интервью журналу R25 японец рассказал, что ему всегда нравилась женская одежда, но в конечном итоге именно постоянное давление родителей, заставлявших его вести себя более мужественно, заставило его взбунтоваться и начать выдавать себя за девушку. Чем больше они пытались ограничить его свободу самовыражения, тем сильнее он чувствовал себя вынужденным носить женскую одежду. После того как он получил работу на полставки в старших классах, он начал покупать себе разные платья.

Мужчина носит женскую одежду, блогер, косплеер, назло родителям, делает контент, нравится женская одежда, стал знаменитым Fullscreen
Мужчина стал знаменитым, притворяясь симпатичной девушкой
Фото: Соцсети

Химении не стесняется переодеваться в девушку, напротив, он известен тем, что говорит, что носить женскую одежду — это самая мужественная игра, в которую могут играть только настоящие мужчины.

Японский блогер отмечает, что ему нравится одеваться как девушка, а не быть ею. Он считает себя мужчиной, и у него есть вторая половинка, но он чувствует себя лучше, когда носит женскую одежду. Мужская одежда кажется ему скучной и неинтересной, хотя он иногда носит ее.

Мужчина носит женскую одежду, блогер, косплеер, назло родителям, делает контент, нравится женская одежда, стал знаменитым Fullscreen
На самом деле, мужчина не считает себя женщиной
Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что Химении — член растущего сообщества мужчин, которым нравится косплеить женщин, что включает в себя как надевание женских нарядов, так и освоение искусства макияжа, девичьих манер и т.д.

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