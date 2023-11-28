Обманул всех: японец стал знаменитым, притворяясь симпатичной девушкой (фото, видео)

Мужчина рассказал, что ему всегда нравилась женская одежда, но в конечном итоге постоянное давление родителей, заставлявших его вести себя более мужественно, заставило его взбунтоваться и начать выдавать себя за девушку.

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В Японии мужчина по имени Химэнии (Himenii) прославился, переодеваясь в молодую симпатичную девушку. Однако косплеер выдал себя, заговорив грубым мужским голосом. Об этом пишет Oddity Central.

Японец использует свой талант перевоплощения для создания контента.

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В Японии много мужчин, которые занимаются косплеем. Они носят женскую одежду и дурачат всех своим внешним видом, однако Химэнии один из немногих, кто использует этот талант для создания забавного контента для своих зрителей и поклонников. Мужчина стал знаменит у себя в стране благодаря забавными видео, в которых он либо общается со случайными людьми, говоря грубым голосом в обличии девушки, либо разыгрывает сценки со своим другом.

В интервью журналу R25 японец рассказал, что ему всегда нравилась женская одежда, но в конечном итоге именно постоянное давление родителей, заставлявших его вести себя более мужественно, заставило его взбунтоваться и начать выдавать себя за девушку. Чем больше они пытались ограничить его свободу самовыражения, тем сильнее он чувствовал себя вынужденным носить женскую одежду. После того как он получил работу на полставки в старших классах, он начал покупать себе разные платья.

Мужчина стал знаменитым, притворяясь симпатичной девушкой Фото: Соцсети

Химении не стесняется переодеваться в девушку, напротив, он известен тем, что говорит, что носить женскую одежду — это самая мужественная игра, в которую могут играть только настоящие мужчины.

Японский блогер отмечает, что ему нравится одеваться как девушка, а не быть ею. Он считает себя мужчиной, и у него есть вторая половинка, но он чувствует себя лучше, когда носит женскую одежду. Мужская одежда кажется ему скучной и неинтересной, хотя он иногда носит ее.

На самом деле, мужчина не считает себя женщиной Фото: коллаж Фокус

Издание отмечает, что Химении — член растущего сообщества мужчин, которым нравится косплеить женщин, что включает в себя как надевание женских нарядов, так и освоение искусства макияжа, девичьих манер и т.д.

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