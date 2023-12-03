"Слишком неуклюжий": жена не позволяет мужу держать их дочь на руках

Мужчина поделился своей историей и заявил, что жена почти никогда не оставляет дочь наедине с ним. По его словам, все это очень повлияло на него. Сейчас он живет в отеле и думает о разводе.

Related video

Мужчина рассказал, что его жена не разрешает ему подержать ребенка из-за его поведения. Молодая мама предполагает, что он может уронить их дочь, пишет Mirror.

Мужчина рассказал, что собирается развестись после того, как его жена сказала, что не может доверить ему дочь из-за его "неуклюжести". В поисках совета он поделился своими переживаниями в социальных сетях.

33-летний мужчина написал: "Моя жена всегда жалуется на то, что я слишком неуклюжий. Я действительно роняю вещи случайно, когда я касаюсь их, поэтому я согласен с ней. Я каждый день что-то опрокидываю. Раньше я действительно просто смеялся над этим".

По словам мужчины, его жена во время беременности продолжала говорить о его неуклюжести и о том, что она не позволит ему подержать их ребенка. Сначала он подумал, что она шутит, но со временем начал беспокоиться, что она говорит серьезно.

Все прояснилось, когда у них родилась дочь и поведение его жены резко изменилось.

"Я был шокирован тем, как она не хотела даже позволить мне подержать ребенка в больнице. Я внезапно увидел, как она паникует, даже когда был рядом с ребенком. Это вызвало множество споров, которые продолжаются до сих пор", — рассказал молодой отец.

По его словам, жена почти никогда не оставляет дочь наедине с ним.

"Прошло пару месяцев, а я смог взять на руки ребенка не более трех раз. Теперь она спит с ребенком в другой спальне и даже не позволяет мне держать мою собственную дочь, даже если я сижу на кровати, где не было бы даже отдаленного шанса, что малышка как-нибудь поранится, даже если я ее уроню", — продолжил мужчина.

Однажды отец предложил вместе погулять в парке. Однако мама заявила, что он может споткнуться и упасть.

"Я думаю, что она слишком остро реагирует, и я также предложил пойти на терапию вместе, но все, что она сказала по поводу этого предложения, это то, что "разговоры не исправят твое тело". Более того, она говорит мне, что я стану причиной того, что наш ребенок умрет, если я когда-нибудь возьму ее на руки, и как отец я должен понимать, насколько это опасно", — поделился мужчина.

Как ситуация повлияла на мужчину

По его словам, все это очень повлияло на него. Он заметил, что стал более застенчивым.

"Даже во время наших ссор я пытался урезонить ее, найти золотую середину, но понял, что ее нет. Я люблю свою жену и своего ребенка больше, чем себя, но я не могу продолжать это, учитывая, что я не могу даже держать своего ребенка, играть с ней, брать ее на прогулки", — рассказал отец о своих чувствах.

Ссоры продолжались и привели к тому, что теперь он живет в отеле и подумывает о разводе. Мужчина предполагает, что очевидно, что его жена не хочет, чтобы он был рядом.

"Я чувствую себя ужасно… Кажется, я не могу пережить ничего из того, что произошло. И хотя это так больно, я думаю, что мы расстанемся", — поделился он.

Что посоветовали пользователи соцсетей

На его пост в социальных сетях отреагировали пользователи. В комментариях люди призывают его не сдаваться. Один человек написал: "Срочно: немедленно обратитесь к врачу. Описанное поведение предполагает послеродовую проблему психического здоровья, представляющую риск для нее и ребенка. Немедленная психиатрическая поддержка имеет решающее значение для обеспечения их безопасности. Действовать нужно сейчас".

Другой человек согласился и посоветовал ему обратиться за медицинской помощью: "Пожалуйста, позвоните врачу вашей жены. Такое крайне контролирующее поведение основано на ошибочной логике и является признаком послеродовой проблемы с психическим здоровьем. Вы не заслуживаете такого обращения, но психоз вашей жены подвергает ее риску или действий, которые могут поставить под угрозу жизнь вашего ребенка. Я уверен, что вы недосыпаете, поэтому не заметили серьезности такого поведения, но ваша жена и ребенок оба в опасности. Вашей жене нужна немедленная психиатрическая помощь".

Напомним, 29 ноября сообщалось, что высокая женщина годами не могла найти себе парня. Лиззи Грумбридж испытала много трудностей из-за своего роста. Однако недавно девушка смогла найти человека, который помогает ей справиться с проблемами и быть счастливой.