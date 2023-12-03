"Занадто незграбний": дружина не дозволяє чоловікові тримати їхню доньку на руках

Чоловік поділився своєю історією і заявив, що дружина майже ніколи не залишає доньку наодинці з ним. За його словами, все це дуже вплинуло на нього. Зараз він живе в готелі та думає про розлучення.

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Чоловік розповів, що його дружина не дозволяє йому потримати дитину через його поведінку. Молода мама припускає, що він може впустити їхню доньку, пише Mirror.

Чоловік розповів, що збирається розлучитися після того, як його дружина сказала, що не може довірити йому доньку через його "незграбність". У пошуках поради він поділився своїми переживаннями в соціальних мережах.

33-річний чоловік написав: "Моя дружина завжди скаржиться на те, що я занадто незграбний. Я справді кидаю речі випадково, коли я торкаюся їх, тож я погоджуюся з нею. Я щодня щось перекидаю. Раніше я справді просто сміявся над цим".

За словами чоловіка, його дружина під час вагітності продовжувала говорити про його незграбність і про те, що вона не дозволить йому потримати їхню дитину. Спочатку він подумав, що вона жартує, але з часом почав турбуватися, що вона говорить серйозно.

Усе прояснилося, коли в них народилася донька і поведінка його дружини різко змінилася.

"Я був шокований тим, як вона не хотіла навіть дозволити мені потримати дитину в лікарні. Я раптово побачив, як вона панікує, навіть коли був поруч із дитиною. Це викликало безліч суперечок, які тривають і досі", — розповів молодий батько.

За його словами, дружина майже ніколи не залишає доньку наодинці з ним.

"Минуло кілька місяців, а я зміг узяти на руки дитину не більше ніж три рази. Тепер вона спить із дитиною в іншій спальні і навіть не дозволяє мені тримати мою власну доньку, навіть якщо я сиджу на ліжку, де не було б навіть віддаленого шансу, що малятко якось поранитися, навіть якщо я її впущу", — продовжив чоловік.

Одного разу батько запропонував разом погуляти в парку. Однак мама заявила, що він може спіткнутися і впасти.

"Я думаю, що вона занадто гостро реагує, і я також запропонував піти на терапію разом, але все, що вона сказала з приводу цієї пропозиції, це те, що "розмови не виправлять твоє тіло". Ба більше, вона каже мені, що я стану причиною того, що наша дитина помре, якщо я коли-небудь візьму її на руки, і як батько я маю розуміти, наскільки це небезпечно", — поділився чоловік.

Як ситуація вплинула на чоловіка

За його словами, все це дуже вплинуло на нього. Він помітив, що став більш сором'язливим.

"Навіть під час наших сварок я намагався урезонити її, знайти золоту середину, але зрозумів, що її немає. Я люблю свою дружину і свою дитину більше, ніж себе, але я не можу продовжувати це, враховуючи, що я не можу навіть тримати свою дитину, гратися з нею, брати її на прогулянки", — розповів батько про свої почуття.

Сварки тривали і призвели до того, що тепер він живе в готелі і подумує про розлучення. Чоловік припускає, що очевидно, що його дружина не хоче, щоб він був поруч.

"Я почуваюся жахливо... Здається, я не можу пережити нічого з того, що сталося. І хоча це так боляче, я думаю, що ми розлучимося", — поділився він.

Що порадили користувачі соцмереж

На його пост у соціальних мережах відреагували користувачі. У коментарях люди закликають його не здаватися. Один чоловік написав: "Терміново: негайно зверніться до лікаря. Описана поведінка припускає післяпологову проблему психічного здоров'я, що становить ризик для неї і дитини. Негайна психіатрична підтримка має вирішальне значення для забезпечення їхньої безпеки. Діяти потрібно зараз".

Інший чоловік погодився і порадив йому звернутися по медичну допомогу: "Будь ласка, зателефонуйте лікарю вашої дружини. Така вкрай контролююча поведінка ґрунтується на хибній логіці і є ознакою післяпологової проблеми з психічним здоров'ям. Ви не заслуговуєте на таке поводження, але психоз вашої дружини наражає її на ризик або дій, які можуть поставити під загрозу життя вашої дитини. Я впевнений, що ви недосипаєте, тому не помітили серйозності такої поведінки, але ваша дружина і дитина обидва в небезпеці. Вашій дружині потрібна негайна психіатрична допомога".

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