"Заставляет грустить": мальчик подал петицию с просьбой к Apple изменить смайлики (фото)

По информации журналистов, ребенок подал петицию об изменении "оскорбительных" смайлов в очках и предложил свой вариант.

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10-летний Тедди из Пеппарда, Оксфордшир, считает, что значок с выступающими передними зубами создает неправильное впечатление о людях, носящих очки. Гордый обладатель очков изменил дизайн смайлика, заменив зубастую ухмылку легкой улыбкой, сообщает ВВС.

"Мы хотим изменить это: Apple делает это абсолютно ужасным для людей, носящих очки. Они заставляют людей думать, что мы ботаны, и это абсолютно ужасно. Это заставляет меня грустить и расстраиваться. Если я посчитаю это оскорбительным, тысячи людей по всему миру тоже сочтут это оскорбительным", — рассказал Тедди.

Тедди показал свою обновленную версию значка, которую часто в просторечии называют смайликом ботаника. Он надеется, что технологическая компания примет его.

Фото: Скриншот

"У него тонкие линзы и тонкая оправа… а вместо ужасных кроличьих зубов у него маленькая улыбка. Мне нравится носить очки, потому что они помогают мне видеть намного лучше, и они выглядят хорошо и стильно", — объяснил он.

Школьная учительница Лиза помогла ему запустить петицию с просьбой к Apple изменить свою политику, сначала в школе, а затем в Интернете.

"Мне нравится его пытливый ум и тот факт, что он борется за то, во что верит. Он довольно открыто говорит об этом, но вполне по-взрослому, и я думаю, что это тоже следует поддерживать, поощрять и хвалить", — сказала она.

Тедди сказал, если Apple примет его идеи во внимание, это будет "потрясающе, и я буду очень взволнован".

Журналисты издания связалась с компанией Apple для получения комментариев, но пока ответа нет.

Напомним, что ранее Фокус писал о том, что дальтонизм начали лечить с помощью генной терапии. Ученые, воспользовавшись генной терапией, впервые наделили небольшую группу дальтоников способностью воспринимать цвет.