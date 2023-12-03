"Змушує сумувати": хлопчик подав петицію до Apple з проханням змінити смайлики (фото)

За інформацією журналістів, дитина подала петицію про зміну "образливих" смайлів в окулярах і запропонувала свій варіант.

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10-річний Тедді з Пеппарда, Оксфордшир, вважає, що значок із передніми зубами, що виступають, створює неправильне враження про людей, які носять окуляри. Гордий володар окулярів змінив дизайн смайлика, замінивши зубасту посмішку легкою посмішкою, повідомляє ВВС.

"Ми хочемо змінити це: Apple робить це абсолютно жахливим для людей, які носять окуляри. Вони змушують людей думати, що ми ботани, і це абсолютно жахливо. Це змушує мене сумувати і засмучуватися. Якщо я вважатиму це образливим, тисячі людей по всьому світу теж вважатимуть це образливим", — розповів Тедді.

Тедді показав свою оновлену версію значка, яку часто в просторіччі називають смайликом ботаніка. Він сподівається, що технологічна компанія прийме його.

Фото: Скриншот

"У нього тонкі лінзи і тонка оправа... а замість жахливих кролячих зубів у нього маленька посмішка. Мені подобається носити окуляри, тому що вони допомагають мені бачити набагато краще, і вони мають гарний і стильний вигляд", — пояснив він.

Шкільна вчителька Ліза допомогла йому запустити петицію з проханням до Apple змінити свою політику, спочатку в школі, а потім в Інтернеті.

"Мені подобається його допитливий розум і той факт, що він бореться за те, у що вірить. Він доволі відкрито говорить про це, але цілком по-дорослому, і я думаю, що це теж слід підтримувати, заохочувати і хвалити", — сказала вона.

Тедді сказав, якщо Apple візьме його ідеї до уваги, це буде "приголомшливо, і я буду дуже схвильований".

Журналісти видання зв'язалася з компанією Apple для отримання коментарів, але поки відповіді немає.

Нагадаємо, що раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені, скориставшись генною терапією, вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір.